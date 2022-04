Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Uomini e donne in programma a breve su Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione avvenuta il 15 aprile raccontano che Ida Platano è uscita dallo studio affranta dopo una lite con Tina Cipollari. Luca Salatino, invece, ha avuto un'esterna molto sentita con Lili.

Uomini e Donne, registrazione 15 aprile: bacio appassionato tra Luca e Lilli

Ieri 15 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove sono avvenuti nuovi colpi di scena per i fan del dating show.

Le anticipazioni riportate sul web annunciano che Maria De Dilippi ha dato la precedenza al trono classico.

Tutta l'attenzione, infatti, è stata rivolta su Luca Salatino, che è uscito in esterna con Lilli. Il tronista romano e la corteggiatrice si sono lasciati andare ad un bacio appassionato alla fine di un'uscita molto sentita da parte di entrambi. Tuttavia, la decisione dell'uomo ha destato il risentimento di Soraya. La corteggiatrice, infatti, ha dichiarato di aver perso un po' di fiducia in Luca.

Novità anche per l'altra tronista Veronica Raimondi. Difatti, la ragazza è andata in moto con Federico, sebbene gli sia apparso molto freddo. A tal proposito, Maria De Filippi ha domandato al corteggiatore cosa prova nei confronti della tronista. Alla fine, Federico ha ammesso di essere molto interessato, sebbene gli ci voglia del tempo per aprirsi nei suoi confronti.

Gloria chiude la frequentazione con Riccardo Guarnieri

Nella registrazione di U&D avvenuta il 15 aprile, la padrona di casa ha poi dato spazio al trono over. In dettaglio, Maria ha fatto accomodare Gloria al centro dello studio davanti a Riccardo Guarnieri. In questa occasione, la dama ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere tarantino in quanto si vedrebbe anche con Maria Grazia.

Belle novità, invece, per Diego Tavani e Aneta. L'ex fiamma di Ida Platano, infatti, ha detto di avere una grande attrazione mentale per la dama.

Ida Platano fugge nel backstage in lacrime dopo un litigio con Tina Cipollari

Successivamente i protagonisti del trono over si sono cimentati in un ballo, che è stato causa di un brutto litigio tra Tina Cipollari e Ida Platano.

In particolare, la dama di Brescia ha nuovamente ballato con Riccardo Guarnieri come ai vecchi tempi. Una discussione dai toni sempre più accesi, che ha costretto la parrucchiera a fuggire nel backstage in lacrime.

Alessandro Vicinanza, invece, ha deciso di chiudere la conoscenza con Denise per poi accettare di incontrare una dama, arrivata in studio per fare la sua conoscenza.

Anche per l'ex di Pinuccia è arrivata una nuova dama molto più giovane di lui, che non ha voluto riferire la sua età. Una decisione, che ha scatenato l'ira funesta di Tina. Alla fine, Alessandro ha deciso di non tenere la nuova arrivata.