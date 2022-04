Nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e donne, il popolare dating show amatissimo dai telespettatori italiani. Le anticipazioni sulla registrazione avvenuta il 23 aprile rivelano che Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno deciso di uscire dal programma insieme. Ida Platano, invece, non è stata presente in studio mentre Riccardo Guarnieri ha chiuso la conoscenza con Maria Grazia.

Uomini e donne, registrazione 23 aprile: Diego Tavani e Aneta Buchtova escono insieme dal programma

Il 23 aprile è avvenuta negli Studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova registrazione di Uomini e Donne, in cui sono accaduti numerosi colpi di scena.

Le anticipazioni delle riprese, riportate sul web, segnalano che l'attenzione è stata catalizzata dai protagonisti del trono over e classico.

In particolare, ci sono state bellissime novità per Diego Tavani e Aneta Buchtova. L'ex di Ida, infatti, ha deciso di uscire fuori dal programma in compagnia della dama dopo alcune settimane di conoscenza sotto i riflettori di Canale 5. La coppia, infatti, ha deciso di vivere all'esterno la loro storia d'amore.

Inoltre, si è tornati a parlare di Riccardo Guarnieri, tornato al trono over dopo mesi di lontananza ma che ha già fatto parlare molto di sé. Difatti, il cavaliere di Taranto è apparso molto complice di Ida, tanto da intrattenersi con lei a ballare al centro dello studio in svariate occasioni.

Questa volta, l'operaio ha deciso di chiudere la frequentazione con Maria Chiara. Una nuova delusione d'amore per l'uomo dopo che aveva deciso di chiudere la conoscenza anche con Gloria.

Ida Platano non presente in studio

Nelle riprese di U&D avvenute il 23 aprile e in programma nei prossimi giorni in prima visione su Canale 5, Ida Platano ha deciso di non presentarsi in studio.

Un atteggiamento non nuovo, visto che la dama di Brescia era stata già assente in una registrazione precedente per motivi personali.

Alessandro Vicinanza, invece, ha fatto la conoscenza di una nuova ragazza, scesa per incontrarlo. Alla fine, il cavaliere ha deciso di tenerla per approfondire la sua conoscenza.

Veronica ha fatto un'esterna con Andrea

Inoltre, Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono classico. In particolare, non è stato menzionato Luca Salatino, il quale non ha ancora capito quale corteggiatrice scegliere per iniziare una storia d'amore fuori dagli studi di Cinecittà. Ultimamente, il tronista è apparso molto proiettato su Aurora, tanto che i fan credono che sia lei la preferita.

Veronica, invece, ha fatto un'esterna con Andrea, destando il malcontento di Matteo. Proprio quest'ultimo si è arrabbiato con la tronista in studio.