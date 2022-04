C'è un'importante novità da registrare in merito alle puntate future di Un posto al sole. Nei giorni scorsi la troupe ha girato alcune scene in esterna a Siena. Non è la prima volta che il capoluogo toscano viene scelto per le riprese della soap opera partenopea. La città del Palio aveva, infatti, già fatto da sfondo alle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini nel 2011. Ma chi si recherà questa volta a Siena e perché? A seguire un approfondimento di questa vicenda.

Upas a Siena per la seconda volta

Un posto al sole si trasferisce a Siena per alcune puntate.

Tale evento già si era verificato dieci anni fa, in quell'occasione Alberto Palladini (Maurizio Aiello) aveva portato Greta Fournier (Cristina D’Alberto), nella città Toscana, per sedurla, salvo poi essere fermato da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Siena, in quanto città di Arianna Landi (Samanta Piccinetti), ha un forte legame con la soap, ma le nuove puntate non riguarderanno nessuno di questi personaggi appena citati. Le trame, infatti, andranno in tutt'altra direzione.

Un posto al sole, Guido, Mariella e Sasà in trasferta

I protagonisti di queste puntate, che saranno trasmesse nella settimana che va dal 23 al 27 maggio, saranno Guido Del Bue (Germano Bellavia) e sua moglie Mariella Altieri (Antonella Prisco).

I due, per qualche motivo ancora da chiarire, seguiranno infatti Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) a Siena. Non ci sono molti dettagli su queste trame ma è stata svelata anche la presenza del dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso). Vista la natura dei protagonisti, è facile ipotizzare che si possa trattare di una storyline in puro stile commedia, ma questo andrà comunque confermato.

Il vigile Sasà avrà forse, nuovamente, problemi d'amore? Nelle prossime settimane si conosceranno, sicuramente, maggiori dettagli a riguardo.

Un posto al sole promuove il turismo e valorizza i siti di interesse storico e culturale

In una nota diffusa dalla giunta comunale di Siena, viene sottolineato il fatto che la messa in onda di questi episodi di Un posto al sole conferirà visibilità al territorio.

Nello specifico, nel testo viene sottolineato che verranno valorizzati monumenti e siti di interesse storico e artistico, in modo da favorire il turismo. Le puntate in questione sono state girate nei luoghi più famosi e suggestivi di Siena, tra cui vanno citati la celeberrima Piazza del Campo, il Duomo e Palazzo Chigi Saracini.

Dopo il successo della parentesi delle puntate in esterna a Bolzano, la casa di produzione Fremantle conferma questa scelta portando la soap in giro per l'Italia, e chissà che questa novità non possa ripetersi in futuro con altre città.