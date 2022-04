Con la puntata di Un Posto al sole di venerdì 15 aprile 2022 si chiude la settimana di programmazione. Gli spoiler del nuovo episodio si concentrano su Chiara e sulle conseguenze di ciò che è successo con Lara. Le preoccupazioni di Nunzio si sono rivelate fondate, visto che non è bastata la forza di volontà a tenere la sua fidanzata lontana dalle sostanze. E questo lo sapeva bene Lara che, da abile tentatrice, ha ottenuto ciò che voleva. Nel frattempo, Marina è sempre più angosciata per la sua situazione sentimentale. Fabrizio le ha fatto una romantica sorpresa, ma non ha ottenuto l'effetto sperato: è ora di prendere una decisione definitiva.

Un Posto al sole episodio 5925 di venerdì 15 aprile 2022

Nunzio ha parlato a cuore aperto con Chiara. Anche se crede nella sua forza di volontà, pensa sarebbe meglio affidarsi a un centro specializzato per uscire una volta per tutte dalla dipendenza. Parole che hanno ferito molto l'orgogliosa Chiara. Proprio nel momento giusto si è presentata Lara, che ha fatto un tiro davanti a lei per invogliarla a ricadere in tentazione.

Stressata dalla pesante situazione che sta attraversando, la giovane Petrone non se l'è fatto ripetere due volte. Sotto l'effetto della droga, si è lasciata andare alla confessione sulla notte dell'incidente con suo padre. Il telefono di Lara ha registrato tutto e ora ha in mano la prova che tanto le serviva.

Chiara costretta a prendere una decisione

Nella puntata di domani di Un posto al sole, Chiara sarà messa con le spalle al muro. Dopo che Roberto e Lara, prove alla mano, l'hanno ricattata, è costretta a prendere una decisione molto sofferta e complicata.

Sia Ferri che la sua perfida compagna saranno spietati e non vorranno sentire ragioni: hanno le prove che potrebbero far finire in carcere Chiara e le useranno contro di lei qualora non accettasse di sottostare al loro ricatto.

Marina lascia Fabrizio? Spoiler Upas

Nel nuovo episodio di Un Posto al sole in onda venerdì su Rai 3, Micaela spiazzerà Niko con una proposta che riguarda Jimmy. Ancora una volta, la giovane Cirillo movimenterà non poco le acque con le sue stranezze e trovate dell'ultimo momento.

Vedremo poi Bianca alle prese con le conseguenze della pericolosa web challenge nella quale si è infilata e che l'ha portata a rubare il cellulare di Viola.

Forse, non basterà solo fare pace con la sua coscienza.

Attenzione a Marina che, dopo la bella ma non sentita sorpresa romantica di Fabrizio, capirà che è arrivato il momento rimandato troppo a lungo di decidere le sorti del suo matrimonio. Nel suo cuore c'è Roberto, una realtà difficile da ammettere ma che la sta logorando giorno dopo giorno.