Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 aprile ci saranno importanti novità e colpi di scena per alcune delle coppie della soap partenopea. In particolar modo, Ornella e Raffaele saranno vicini alla rottura e il loro matrimonio sarà in bilico. Viola, invece, aumenterà la tensione fra la dottoressa Bruni e il portiere, anziché fare riappacificare sua mamma e il marito. Per Roberto e Marina ci sarà la resa dei conti e uno dei due imprenditori avrà la meglio.

Nel frattempo, Chiara vorrà raccontare a Nunzio la verità su quanto le sta accadendo.

Un posto al sole, trame al 29 aprile: Ornella e Raffaele in crisi

Ornella e Raffaele si trovano in forte difficoltà e gli ultimi avvenimenti li hanno portati in forte crisi. La distanza fra una delle coppie più longeve della soap partenopea è stata messa a dura prova nelle ultimo periodo. A tal proposito, la dottoressa e Giordano hanno iniziato a discutere, sia sulla scelta di loro figlio di volere lasciare Napoli per trasferirsi all’estero, sia sulle scelte professionali della dottoressa Bruni. La mamma di Viola ha trascorso poco tempo in famiglia, a causa dei turni in ospedale e il portiere di Palazzo Palladini non ha digerito la cosa, facendo pesare a sua moglie le ambizioni lavorative.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole fino al 29 aprile rivelano che Ornella e Raffaele saranno vicini alla rottura a causa della mancanza di dialogo e di fiducia. Non è chiaro, al momento, se la mamma di Patrizio sia venuta a conoscenza dell'amicizia fra suo marito e la mamma di Samuel o se la dottoressa Bruni sia ancora all'oscuro della cosa.

Un posto al sole, episodi al 29 aprile: Viola causa tensione fra Ornella e Raffaele

Anche la presenza ingombrante di Elvira, pertanto, potrebbe essere un motivo di rottura per Raffaele e Ornella. Infatti, nelle recenti puntate di Un posto al sole, il papà di Diego ha iniziato un corso di avvicinamento al vino a Caffè Vulcano, dove ha conosciuto la mamma di Samuel e ha avuto una sbandata per la donna.

Elvira aveva baciato il portiere di Palazzo Palladini e, in un primo momento, il marito di Ornella aveva rifiutato le avance della donna. In seguito, però, Giordano aveva ripensato all'accaduto e non è riuscito a dimenticare la mamma di Samuel. Nel frattempo, anche il ritorno di Viola ha creato fratture nel rapporto fra sua mamma e Giordano. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che la professoressa Bruni aumenterà la tensione fra i genitori di Patrizio. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non rivelano cosa farà Viola e perché le sue azioni saranno motivo di liti in famiglia. Al momento, inoltre, non è chiaro come proseguirà la conoscenza fra Raffaele ed Elvira e se Ornella e suo marito troveranno un punto di incontro.

Un posto al sole, puntate al 29 aprile: Roberto e Marina alla resa dei conti

Nei recenti episodi della soap partenopea, Marina è tornata a Napoli con suo marito Fabrizio. La mamma di Elena ha rivisto Roberto e fra i due imprenditori le cose non sono andate per il verso giusto. In particolar modo, Giordano e Ferri hanno avuto screzi dopo avere interrotto il breve ritorno di fiamma. Negli episodi dell’ultima settimana di aprile ci saranno importanti novità, perché uno dei due imprenditori avrà la meglio. Nel frattempo, Chiara sarà pronta a raccontare la verità a Nunzio su quanto le sta accadendo. In particolar modo, nell'ultimo periodo, la figlia di Giancarlo è entrata in affari con Ferri ed è stata manipolata da Lara.

L'amante di Roberto è riuscita a strappare alla giovane Petrone, con l'inganno, la confessione del suo coinvolgimento nella morte di suo padre, registrando le sue confidenze. Al momento, non è chiaro se Cammarota deciderà di sostenere la sua fidanzata o meno, visti i recenti trascorsi fra i due fidanzati. Il figlio di Franco Boschi, infatti, ha scoperto che la sua compagna ha ricominciato a fare uso di sostanze stupefacenti e non si era più fidato di lei, tentando di farla disintossicare. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come andrà a finire fra Ornella e Raffaele e se Viola riuscirà in qualche modo a rimediare alla situazione che si è creata nella sua famiglia.