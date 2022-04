Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3 ed è inoltre presente sulla piattaforma RaiPlay per la visione in streaming. Le anticipazioni delle prossime puntate, che andranno in onda dal 2 al 6 maggio, rivelano che ci saranno diversi colpi di scena.

Dopo la confessione alla polizia di Chiara, gli eventi precipiteranno rapidamente mettendo in seri guari Roberto e Lara. Quest'ultima però non prenderà minimamente in considerazione l'ipotesi di una sconfitta e deciderà quindi di allearsi con Fabrizio Rosato per ribaltare la situazione a suo favore.

Nel frattempo Raffaele, rimasto per l'ennesima volta da solo a casa, contatterà qualcuno con cui trascorrere una piacevole serata.

Un posto al sole, trame 2-6 maggio: Chiara presa d'assalto dai giornalisti

Chiara Petrone (Alessandra Masi) presto si riprenderà e deciderà di confessare alla polizia che c'era lei alla guida il giorno dell'incidente in cui ha perso la vita suo padre. La giovane si troverà, quindi, i riflettori puntati addosso e verrà letteralmente presa d'assalto dalla stampa. In attesa di capire quali saranno le conseguenze legali a cui andrà incontro la ragazza, c'è però un'altra questione da approfondire.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), seppur in possesso di un documento firmato dalla giovane manager, sembrerà pronto ad ammettere la sua sconfitta e rinunciare alla vendita dell'albergo.

A quanto pare però Lara (Chiara Conti) non la penserà allo stesso modo.

Un posto al sole, spoiler dal 2 al 6 maggio: Lara propone un accordo a Rosato

La donna intuirà che dietro la resa di Roberto si cela in realtà Marina Giordano (Nina Soldano) e proprio non se la sentirà di darla vinta alla sua acerrima rivale. Lara elaborerà quindi una strategia per allontanare i due e, allo stesso tempo, prendersi la sua vendetta.

Le anticipazioni rivelano che quest'ultima si giocherà un'ultima carta proponendo un'alleanza a Fabrizio (Giorgio Borghetti). Al momento non ci sono altri dettagli ma risulta interessante capire come reagirà l'uomo di fronte a questa proposta.

Rosato, nonostante i suoi scatti di ira, risulta un personaggio, tutto sommato, positivo e di sicuro non ha simpatie per Lara.

Quest'ultima, infatti, è stata causa di molti dei suoi mali nel recente passato. Tuttavia adesso Roberto è in ginocchio e Fabrizio si troverebbe nella posizione di vendicarsi dell'uomo che gli ha rovinato la vita e che gli sta portando via la moglie. Basterà questo per fargli accettare l'accordo? Presto se ne saprà sicuramente di più.

Upas, anticipazioni maggio: Raffaele cerca compagnia, in assenza di Ornella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Raffaele (Patrizio Rispo) resterà solo a casa senza Ornella (Marina Giulia Cavalli). A quanto pare, da quando la donna ha accettato il ruolo di primario queste situazioni sono diventate sempre più frequenti e l'uomo, pur di non soccombere alla solitudine, cercherà la compagnia di qualcuno di inaspettato.