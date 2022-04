Tante vicende condiranno le puntate di Un posto al sole che andranno in scena su Rai 3 nell'ultima settimana di aprile, ovvero dal 25 al 29/4. Nel modo peggiore in assoluto, Rossella verrà a sapere che il suo ragazzo le ha nascosto qualcosa di grosso. Problemi sentimentali anche all'interno della relazione tra Ornella e Raffaele, con quest'ultimo sempre più preso da Elvira e con la dottoressa indaffarata in ospedale. Ornella, infatti, dovrà far fronte ad una carenza di personale. Tutto ciò avverrà mentre Chiara, stanca di vivere con il peso della morte di suo padre, sarà pronta a confessare e a porre fine alle sue sofferenze.

A Napoli farà ritorno un personaggio molto vicino a Speranza: Espedito. Il padre oppressivo di quest'ultima irromperà in un momento magico tra la figlia e Samuel. Riccardo avrà delle ripercussioni all'interno del suo lavoro.

Anticipazioni Un posto al sole, ripercussioni nella professione di Riccardo

I fratelli Crovi, che non vanno d'accordo a causa della tresca di Stefano con la moglie di Riccardo, torneranno ad essere al centro della scena in queste nuove puntate di Upas. Ancora una volta i due si scontreranno e ci saranno delle ripercussioni di un certo spessore all'interno della professione di Riccardo. Nel frattempo, mentre all'ospedale ci sarà una situazione estremamente delicata che terrà Ornella indaffarata, Raffaele sembrerà sul punto di mettere una distanza incalcolabile tra lui e la moglie.

Samuel e Speranza, che ormai formano una coppia stabile, si prepareranno a trascorrere quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la loro prima volta in intimità. Peccato, però, che all'orizzonte si prospetta l'improvviso arrivo di un tizio ingombrante: Espedito.

Spoiler Un posto al sole, Espedito torna a dare del filo da torcere a Speranza

Le anticipazioni di Un posto al sole evidenziano come la presenza del padre di Speranza darà molto filo da torcere alla giovane coppia. La ragazza, però, cercherà di emanciparsi dal genitore e chiederà aiuto al fidanzato Samuel ma anche a Mariella e Guido.

Tuttavia, Espedito potrà fare affidamento su un'arma misteriosa: di cosa si tratterà? All'ospedale ci sarà carenza di personale, perciò Ornella non potrà dedicare tempo e attenzioni al marito insofferente. Raffaele, dal canto suo, non sembrerà riuscire a tollerare il fatto che il suo matrimonio non stia andando come dovrebbe. Nel modo peggiore in assoluto, ossia ascoltando un pettegolezzo tra due infermiere, Rossella verrà a sapere che Riccardo le ha nascosto un possibile tradimento.

Marina, dopo aver rotto lo storico sodalizio con Roberto Ferri, colmerà il vuoto lasciatole dal marito Fabrizio dando una mano a Chiara e Nunzio. L'assenza di Marina Giordano susciterà sentimenti nostalgici in Roberto, che però cercherà di sopprimere ciò che prova.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella apprende dei brutti pettegolezzi

Lo storico albergo appartenuto al padre di Chiara sarà ad un passo dall'essere ceduto e Roberto e Lara si accingeranno a festeggiarne la vendita. Ancora tormentata dal senso di colpa per la morte del padre, Chiara prenderà in pugno la situazione attraverso una difficile decisione che non riceverà l'approvazione di Nunzio. I pettegolezzi su Riccardo e Virginia continueranno a circolare per l'ospedale e Rossella darà credito a queste voci: lascerà il dottor Crovi? Intanto anche Ornella e Raffaelle faranno fatica a portare avanti la loro relazione matrimoniale e Viola cercherà di fare da ponte tra i due.

Chiara pronta a confessare

Nelle prossime vicende di Un posto al sole, Chiara romperà ogni indugio e sarà pronta a vuotare il sacco, confessando di essere stata lei a guidare durante il drammatico incidente che ha portato via suo padre Giancarlo. Marina, cercherà di far sfumare la vendita dell'albergo, perciò si recherà da Roberto tentando il tutto per tutto. Viola non vorrà arrendersi all'eventualità della rottura tra sua madre e Raffaele, perciò prenderà un'inaspettata iniziativa che, però, potrebbe sortire l'effetto contrario. Superate le invadenze di Espedito, finalmente Samuel e Speranza si godranno il loro amore fino in fondo e senza più ostacoli. Renato vorrà sfruttare il fatto che Giuditta sia invaghita di lui mentre, Raffaele ed Elvira, saranno sempre più complici. Nonostante ciò, il portiere Giordano dovrà fare i conti con un momento alquanto imbarazzante.