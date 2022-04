Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', che andranno in onda dal 18 al 22 aprile alle 20:45 su Rai 3, verrà dato ampio spazio al personaggio di Marina Giordano. La donna, finora rimasta perlopiù in disparte nella vicenda di Chiara Petrone, deciderà di intervenire in prima persona per mettere fine alle macchinazioni di Roberto e Lara.

Nel frattempo, ci saranno importanti novità anche per Ornella e suo marito Raffaele. I due sembreranno, infatti, sempre più distanti e quest'ultimo finirà per riavvicinarsi ad Elvira.

Upas, anticipazioni dal 18 al 22 aprile: Chiara Petrone pronta ad arrendersi

Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', si potrà assistere alla resa di Chiara (Alessandra Masi). Quest'ultima, indebolita nel fisico e nello spirito dalla droga e dai ricatti di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara Martinelli (Chiara Conti), si appresterà ad arrendersi ai voleri dei due soci/amanti. La giovane manager non sa, però, che qualcuno sta per accorrere in sua difesa. Le anticipazioni rivelano, infatti, che Marina Giordano deciderà di smettere di temporeggiare, per intervenire in prima persona in questa vicenda.

Un posto al sole, trame 18-22 aprile: Marina affronta Ferri

Marina Giordano (Nina Soldano) sarà più determinata che mai a mettere fine ai piani di Roberto e Lara.

La donna stavolta non si tirerà indietro, ma deciderà di lottare in prima persona per difendere Chiara dai piani dei due. Le anticipazioni non rivelano quale sarà l'esito di questo scontro, ma descrivono l'imprenditrice sul piede di guerra e pronta a tutto pur di impedire ai due complici di fare i propri comodi con le aziende Petrone.

Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 aprile: Raffaele ed Elvira si riavvicinano

Non ci sono buone notizie per i sostenitori di Raffaele (Patrizio Rispo) ed Ornella (Marina Giulia Cavalli). I due saranno, infatti, sempre più in crisi, nonostante i tentativi della dottoressa Bruni di appianare le loro divergenze. L'arrivo della Pasqua sembrerà fornire una tregua alla coppia ma, a quanto pare, non risolverà realmente i loro problemi.

Risulta evidente che la partenza di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) abbia creato una spaccatura nella storica coppia, ma c'è dell'altro. Le anticipazioni rivelano, infatti, che nelle prossime puntate il portiere di Palazzo Palladini tornerà a frequentare Elvira (Giusi Cataldo). Al momento non ci sono molti dettagli su questa frequentazione e si parla perlopiù di un'amicizia. I fan, però, ricorderanno bene che i due erano arrivati ad un passo dal baciarsi e questa nuova crisi tra Ornella e il marito, potrebbe farli avvicinare "pericolosamente".