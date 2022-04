Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana fino a venerdì 29 aprile 2022, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, al centro delle trame ci saranno dei problemi di cuore, in modo particolare tra Ornella e Raffaele. Il matrimonio tra i due sarà sempre più in bilico, con il portiere concentrato su Elvira e con sua moglie presa da una spiacevole situazione lavorativa. Rossella, invece, sentirà dei pettegolezzi su Riccardo e Virginia che non gradirà affatto.

Tutto ciò accadrà mentre Chiara, stanca della situazione in cui si trova, deciderà di vuotare il sacco! A Napoli, invece, tornerà il padre di Speranza, ma la sua presenza risulterà ingombrante nella relazione con Samuel.

Un posto al sole anticipazioni: carenza di personale in ospedale

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Samuel e la sua amata Speranza si accingeranno a vivere la loro prima volta insieme ma un arrivo inatteso, e anche indesiderato, rischierà di costituire una bella complicazione per questa coppia. Tra Raffaele e Ornella non sembrerà esserci la riappacificazione. Lei dovrà vedersela con una delicata situazione ospedaliera mentre lui prenderà in seria considerazione di allontanarsi ancora di più dalla moglie: che sia definitivamente finita?

In realtà il portiere di Palazzo Palladini soffrirà per la situazione coniugale e vorrebbe che sua moglie fosse più presente. E mentre Ornella dovrà sopperire alla carenza di personale in ospedale, ci saranno dei problemi anche per Riccardo Crovi. A causa degli scontri con il fratello Stefano, infatti, Riccardo avrà delle pesanti ripercussioni all’interno della sfera lavorativa.

Rossella sente delle voci su Virginia e Riccardo: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, per Riccardo ci saranno problemi anche nella sfera sentimentale, visto che Rossella scoprirà che il suo ragazzo le ha nascosto qualcosa. La scoperta, però, sarà fatta in maniera spregevole: mediante pettegolezzi in ospedale!

Intanto Roberto Ferri soffrirà per l’assenza di Marina, ma cercherà di mentire a se stesso, rinnegando ciò che prova. Marina, invece, colmerà l’assenza del marito Fabrizio, dedicandosi anima e corpo a Chiara e Nunzio. Il padre di Speranza farà ritorno a Napoli, ma questa volta la ragazza cercherà di emanciparsi dall’uomo. Grazie all’aiuto di Samuel e di Mariella e Guido, Speranza si darà da fare per affrancarsi da Espedito, il quale, però, giocherà una carta segreta. Voci di corridoio, diffuse da alcune infermiere, giungeranno all’orecchio di Rossella. Sarà così che la figlia di Silvia scoprirà che tra Virginia e Riccardo potrebbe essere successo qualcosa.

Upas: Chiara Petrone pronta a confessare

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre tra Ornella e Raffaele la situazione coniugale si farà via via insostenibile a causa dei problemi di comunicazione, Chiara prenderà una difficile decisione nonostante Nunzio non ne sia favorevole. Tutto ciò accadrà mentre Lara e Ferri brinderanno alla ormai imminente vendita dello storico albergo del gruppo Petrone. Speranza e Samuel, dopo aver superato l’ostacolo rappresentato dal padre di lei, finalmente riusciranno a lasciarsi andare, vivendo appieno il loro amore. Marina scenderà in campo, al fine di riuscire a far saltare la vendita del rinomato albergo appartenuto al defunto padre di Chiara, e userà ogni arma a sua disposizione per respingere l’attacco di Roberto.

Intanto, Chiara, rosa dai sensi di colpa per l’incidente mortale del padre, si deciderà a confessare, liberandosi del peso che le sta gravando addosso da ormai troppo tempo.

Un posto al sole, trame prossime puntate: la mediazione di Viola rischia di ottenere risultati opposti

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Viola farà quanto in suo potere per ricucire il rapporto tra Ornella e Raffaele, ma la sua iniziativa rischierà di sortire l’effetto opposto. Il portiere di Palazzo Palladini e Elvira saranno sempre più in sintonia, ma l’uomo si troverà di fronte ad una situazione di forte disagio e imbarazzo. Spazio anche a Renato che deciderà di approfittarsi di Giuditta.