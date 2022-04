La soap opera Un posto al sole continua ad appassionare i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di mercoledì 27 aprile ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea.

In particolar modo Rossella sentirà dei pettegolezzi riguardanti Riccardo e Virginia ma non crederà alle parole ascoltate.

Nel frattempo Lara e Roberto si prepareranno a festeggiare la vendita dell'albergo di Chiara Petrone. Inoltre, durante la serata verranno trattate le vicende di Raffaele e Ornella, che saranno ancora in crisi, mentre i fratelli di Speranza arriveranno a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 27/4: Rossella sente pettegolezzi su Riccardo e Virginia

La relazione fra Rossella e il dottor Crovi sarà messa a dura prova a causa di pettegolezzi che circoleranno su Riccardo e Virginia. Nell'episodio di Un posto al sole che andrà in onda il 27 aprile, la dottoressa Graziani si troverà in ospedale e farà una brutta scoperta. A tal proposito, le anticipazioni della puntata 5933 della soap partenopea rivelano che Rossella sentirà qualcuno che, all'interno della struttura ospedaliera, parlerà di un presunto flirt fra Riccardo e Virginia.

Upas, episodio 27/4: Rossella non crede alle voci che circolano su Riccardo e Virginia

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, il dottor Crovi e sua moglie hanno avuto un riavvicinamento.

Durante un turno in ospedale, la coppia si era appartata per discutere in una sala della struttura sanitaria e, a un certo punto, mentre litigavano, si erano baciati. Purtroppo, quell'episodio avrà delle conseguenze perché qualcuno ha visto i due amanti scambiarsi effusioni e a Rossella arriverà questo pettegolezzo. Nel dettaglio, quando la dottoressa Graziani ascolterà questi pettegolezzi sul conto del suo fidanzato non crederà alle parole sentite.

Al momento, però, non è chiaro se, in seguito, la figlia di Silvia, pur non credendo al presunto tradimento, chiederà spiegazioni a Riccardo o se proverà ad affrontare Virginia.

Upas, puntata 27/4: Lara e Roberto sono pronti a festeggiare

Nel frattempo, Lara e Roberto avranno quasi portato a termine il loro piano per la vendita dell'albergo di Petrone.

I due imprenditori, infatti, avevano ricattato la fidanzata di Cammarota, facendola ripiombare nel tunnel della dipendenza da sostanze stupefacenti. In un momento di debolezza e poca lucidità, Lara era riuscita a estorcere una confessione alla giovane Petrone, nella quale dichiarava di essere responsabile della morte di suo padre. Pertanto, i diabolici amanti, avendo in pugno l'imprenditrice, si troveranno a un passo dalla vittoria. Mentre Martinelli e Ferri saranno pronti a festeggiare, Chiara, sentendosi in colpa per la morte di suo padre, dovrà prendere una decisione difficile. Al momento, non è chiaro se Nunzio sosterrà la sua fidanzata anche in questa occasione. Inoltre, le anticipazioni trapelate in rete non rivelano cosa avrà intenzione di fare la figlia di Giancarlo Petrone e se deciderà di costituirsi.

Ornella e Raffaele sempre più lontani

Raffaele e Ornella, invece, saranno sempre più distanti e non riusciranno praticamente a comunicare. La coppia, infatti, ha iniziato ad avere problemi da quando Patrizio ha deciso di trasferirsi all'estero e, in aggiunta alle divergenze familiari, la dottoressa Bruni ha avuto maggiori responsabilità a lavoro, che l'hanno tenuta lontana dalla famiglia. Pertanto, il matrimonio dei coniugi Giordano sarà in bilico.

Inoltre, durante l'episodio del 27 aprile verranno trattate anche le vicende di Speranza, alle prese con i suoi fratelli e suo papà Espedito: pertanto la nipote di Mariella non riuscirà a vivere liberamente il suo amore con Samuel.