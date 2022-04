Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si avvicinerà l'epilogo della vicenda che vede Roberto e Lara schierati contro Chiara. I due soci terranno in pugno la giovane Petrone e la ricatteranno per ottenere quello che vogliono. Di contro la ragazza, resasi conto troppo tardi di essere stata tradita, sarà pronta alla resa incondizionata. Le anticipazioni, degli episodi in onda dal 18 al 22 aprile, rivelano però che qualcuno arriverà in suo soccorso.

Al caffè Vulcano, si brinderà alla fine del corso per sommelier e Raffaele ed Elvira avranno così modo di rivedersi.

Nel frattempo Ornella si confronterà con Viola sulla caducità dell'amore.

Un posto al sole puntate 18-22 aprile: Chiara capisce di essere stata raggirata

Chiara (Alessandra Masi) aprirà finalmente gli occhi su Lara Martinelli (Chiara Conti), ma ormai sarà troppo tardi. Non risulta chiaro se quest'ultima riuscirà ad estorcerle una confessione sulla morte di Giancarlo Petrone, ma sta di fatto che avrà qualcosa in mano per ricattarla. Lei e Roberto Ferri non si faranno, infatti, nessuno scrupolo a manipolare la ragazza, per raggiungere i loro scopi. Le anticipazioni rivelano che Chiara potrà contare su Nunzio (Vladimir Randazzo) che le resterà sempre vicino tuttavia la ragazza, dopo avere capito di essere finita in trappola, si rivolgerà a qualcun altro per ottenere aiuto.

Un posto al sole, spoiler fino al 22 aprile: Marina pronta a combattere

Ancora scossa dagli ultimi eventi, Chiara si rivolgerà all'unica persona che potrebbe aiutarla, Marina Giordano (Nina Soldano). L'imprenditrice, vedendo la ragazza sconvolta, deciderà di non temporeggiare e passerà subito all'azione.

Marina affronterà apertamente Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara, per mettere fine ai loro piani.

Ma ci riuscirà? E cosa avranno in mano i due per ricattare la giovane manager? Nei prossimi episodi verranno date queste risposte e si potrà capire come finirà questa storyline.

Upas, anticipazioni dal 18 al 22 aprile: Ornella preoccupata per il suo matrimonio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Ornella (Marina Giulia Cavalli) cercherà di riavvicinarsi a suo marito, anche se con scarsi risultati.

In seguito la donna parlerà con sua figlia Viola (Ilenia Lazzarin) e le due faranno un'amara riflessione sul fatto che non bisogna mai dare per scontate le relazioni sentimentali.

Nel frattempo Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) parteciperà al brindisi di fine corso Al Vulcano. Il portiere di Palazzo Palladini avrà quindi la possibilità di rivedere Elvira (Giusi Cataldo) e, a quanto pare, i due finiranno per avvicinarsi sempre di più.