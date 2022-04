Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 25 al 29 aprile rivelano che ci saranno diversi colpi di scena. Dopo aver rischiato di morire per overdose, Chiara riceverà il conforto e l'affetto di Nunzio e Marina. I due proporranno, inoltre, alla ragazza una soluzione per la sua sistemazione post degenza.

Per gestire le conseguenze dello scontro in ospedale tra il dottor Crovi e suo fratello, Ornella finirà per trascurare Raffaele. Nel frattempo quest'ultimo si avvicinerà sempre più a Elvira.

Dopo avere ascoltato le voci che girano in ospedale, Rossella inizierà a dubitare della sincerità di Riccardo.

Infine, in due storyline decisamente più leggere, Renato cercherà di sfruttare a suo vantaggio l'eccessivo attaccamento di Giuditta, mentre Samuel dovrà difendersi dall'arrivo di Espedito con i suoi due figli maschi.

Lunedì 25 aprile: Espedito arriva a Napoli

Lo scontro, avvenuto in ospedale, tra Stefano (Joseph Altamura) e il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati) finirà per avere ripercussioni in ambito professionale per quest'ultimo. Ornella (Marina Giulia Cavalli), in quanto primario, sarà infatti chiamata d'urgenza per risolvere questa incresciosa situazione. La dottoressa dovrà inoltre tenere contro delle implicazioni personali di Rossella nella vicenda.

La prima volta di Samuel (Samuele Cavallo) e Speranza (Mariasole Di Maio) verrà interrotta dall'arrivo inaspettato del temibile Espedito Altieri (Antonio Conte).

Martedì 26 aprile: Rossella scopre il segreto di Riccardo

Raffaele (Patrizio Rispo) si incupirà non riuscendo ad accettare il fatto che sua moglie sia così impegnata sul lavoro.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) scoprirà, nel peggiore dei modi, che Riccardo le ha tenuto nascosto un segreto.

Nunzio (Vladimir Randazzo), preoccupato per la salute di Chiara (Alessandra Masi), le proporrà di trasferirsi alla Terrazza, ma la ragazza non sembrerà entusiasta della proposta.

A risolvere la situazione ci penserà però Marina Giordano (Nina Soldano). La donna rimasta sola a casa dopo la decisione di Fabrizio (Giorgio Borghetti) offrirà, di buon grado, ospitalità alla giovane Petrone. Nel frattempo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), per quanto faccia fatica ad ammetterlo, sentirà sempre più la mancanza della sua storica ex.

Speranza ricorrerà all'aiuto di tutti i suoi amici pur di sfuggire all'ingombrante presenza di suo padre. L'uomo però non mollerà, ma anzi deciderà di tornare alla carica con i suoi due figli.

Mercoledì 27 aprile: Raffaele e Ornella in crisi

Inconsapevoli di quello che sta per succedere, Lara (Chiara Conti) e Roberto si prepareranno a festeggiare la vittoria per la vendita dello storico albergo del gruppo Petrone. Nel frattempo Chiara capirà di dover dire tutta la verità su come è morto suo padre, tuttavia Nunzio, stavolta, potrebbe non essere d'accordo.

Rossella ascolterà, nei corridoi dell’ospedale, le voci su un presunto flirt tra Riccardo e Virginia (Desirée Noferini). Conoscendo tutti gli eventi pregressi, la giovane dottoressa sembrerà ritenere decisamente verosimile questo racconto.

Raffaele ed Ornella si troveranno ad affrontare una crisi senza precedenti e i due, ormai, faticheranno anche solo a comunicare.

Espedito si presenterà con i suoi due figli maschi al seguito. Cosa farà a questo punto il povero Samuel?

Giovedì 28 aprile: Chiara pronta a confessare

Chiara sarà pronta a confessare alle forze dell'ordine come si sono svolti realmente i fatti il giorno dell'incidente a suo padre. A questo punto Nunzio dovrà decidere se supportare o meno la sua ragazza in questo delicato momento.

Marina affronterà Roberto, in uno scontro estenuante, per impedirgli di vendere l'albergo della famiglia Petrone.

Viola (Ilenia Lazzarin) proverà a far riappacificare sua madre e Raffaele. Nonostante le ottime intenzioni, il suo tentativo finirà però per peggiorare notevolmente la situazione.

Pare proprio che siano finiti i problemi per Samuel e Speranza che potranno vivere serenamente il loro amore. Ma sarà davvero così?

Rossella e Riccardo attraverseranno una fase molto delicata del loro rapporto che si farà sempre più teso.

Venerdì 29 aprile: Ferri viene sconfitto su tutta la linea

Marina riuscirà a spuntarla su Ferri, mettendolo dinanzi all'evidenza dei fatti e spingendolo così a rinunciare definitivamente alla vendita dell'hotel del gruppo Petrone.

Raffaele ed Elvira (Giusy Cataldo) saranno sempre più affiatati, tuttavia il portiere si troverà a vivere una situazione che lo metterà fortemente in imbarazzo.

Renato (Marzio Honorato) cercherà di approfittarsi dei sentimenti di Giuditta (Patrizia Salerno) per girare la situazione a suo favore: tuttavia una visita inaspettata finirà per stravolgere i suoi piani.