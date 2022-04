Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', giunta ormai alla settima stagione di programmazione dato che la prima puntata venne trasmessa in Italia il 22 giugno 2015. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 al 30 aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla cena fra Natalia e Felipe, sulla relazione segreta fra Aurelio e Genoveva, sulla carriera politica di Antonito, sui sotterfugi di Ignacio, sul doppio gioco di Pierre Caron e sui sospetti di Sabina sul conto di Daniela.

Natalia si confida con Genoveva

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Aurelio tenterà di convincere Natalia a frequentare Pierre Caron per il bene della loro società, ma la giovane si rifiuterà preferendo andare a cena con Felipe. Genoveva fingerà davanti a Rosina di essere sconvolta alla vista dell'ingresso della coppia al ristorante Nuovo Secolo. Ben presto la cena fra l'avvocato e Natalia diventerà argomento di chiacchiere all'interno di Acacias. Dopo la cena, Felipe chiederà a Natalia di non affrettare i tempi fra di loro, facendola innervosire tanto da spingerla a confidarsi con Genoveva. Quest'ultima le consiglierà di usare Pierre Caron per fare ingelosire Felipe, senza sapere che il francese è stato pagato da Marcos per danneggiarle.

Ignacio si dichiara ad Alodia

Dopo aver ascoltato un discorso tenuto da Ramon, Antonito deciderà di assumere dei toni più diplomatici nelle sue esternazioni al Congresso. Roberto riuscirà a convincere Sabina a non costituirsi, invitandola anche a comportarsi come se non le importasse nulla della notizia dei due ladri. Nonostante ciò, Sabina continuerà a sospettare che Daniela possa essere una spia inviata nel quartiere per incastrarli.

José Miguel e Bellita trascorreranno un'intera giornata fuori casa per incidere il disco della cantante, lasciando la loro abitazione in mano ad Alodia che approfitterà della situazione per pranzare insieme ad Ignacio. Più tardi, la cameriera si insospettirà per alcuni comportamenti dell'amato e deciderà di rimanere in casa fino a tardi.

Arrivata la sera, Ignacio uscirà di soppiatto rimanendo sorpreso nel trovarsi di fronte Alodia. Per sviare ogni sospetto della giovane, Ignacio si dichiarerà a lei per poi baciarla.

Soledad tenta di salvare Marcos

Dopo aver ascoltato le minacce di Fausto, Soledad accetterà di partecipare all'attentato anarchico che sta per essere organizzato ad Acacias. Spaventata all'idea che possa succedere qualcosa alle persone che ama, la donna chiederà a Marcos di lasciare il quartiere ma l'uomo si rifiuterà. Più tardi, l'uomo chiederà perentoriamente a Miguel di andare a cercare Anabel, colpevole di averlo ingannato. L'avvocato si rifiuterà, suscitando l'ira di Marcos che, dopo essersi liberato di lui, farà una misteriosa telefonata.

Roberto ingannerà Marcos, impossessandosi del suo portafoglio in cui è nascosta una strana combinazione. Fabiana sarà molto accondiscendente nei confronti di Servante, facendo insospettire Jacinto e Casilda. Un vecchio compagno della cellula anarchica di Soledad, Leonardo, arriverà nel quartiere per sorvegliare Antonito. Dopo aver avuto l'ennesima delusione con Anabel, Miguel inviterà a cena Daniela che non accetterà il suo invito.

Spinto da Felipe, Mendez indagherà più a fondo sulla morte di Felicia, scoprendo un particolare che potrebbe scagionare definitivamente Natalia. Dopo aver usato diverse scuse con i suoi famigliari, Ignacio incontrerà Florencio per accompagnarlo a concludere un losco affare. Pierre Caron ricatterà Natalia, invitandola a diventare una spia per conto dei francesi in cambio della sua promessa di non denunciarla.