Le nuove anticipazioni di Una vita raccontano che ci sarà un salto temporale ad Acacias che cambierà ogni equilibrio. Molti personaggi saranno ormai fuori dalle scene, mentre altri faranno il loro ingresso, dando il via a interessanti trame. Tra questi c'è Gerardo, un infermiere che si occuperà del povero Felipe, distrutto psicologicamente. Casilda si prodigherà per dare il suo aiuto all'avvocato e questa sua devozione non resterà indifferente a Gerardo, che finirà con l'innamorarsi di lei. La reazione della dolce Casilda, però, lo spiazzerà.

Anticipazioni di Una vita delle prossime puntate su Canale 5

Ad Acacias ci sono stati diversi salti temporali nel corso delle varie stagioni, che hanno fatto da spartiacque. L'ultimo prima del gran finale sarà determinante per il destino dei vicini. Molte cose cambieranno e tanti personaggi non ci saranno più. Genoveva sarà ancora protagonista, sposata con Aurelio Quesada. I due daranno il via a una vendetta terribile contro chi ha ostacolato i loro piani, ma finiranno per essere vittime della loro stessa cattiveria.

Ci sarà ancora Casilda nell'ultima stagione di Una vita. La troveremo molto cambiata rispetto a prima. Sarà una donna più matura, senza grilli per la testa e con un look diverso, decisamente più raffinato ed elegante.

La dolce Casiulda non sarà però cambiata nel suo animo, sempre buono e volto ad aiutare il prossimo.

Casilda riceve una dichiarazione d'amore

Uno dei nuovi personaggi che faranno parte della stagione finale di Una vita sarà Gerardo, l'infermiere che si occuperà di Felipe.

Già, perché il povero avvocato verserà in condizioni pietose dopo le tante disavventure che lo hanno provato sia fisicamente che mentalmente.

Anche Casilda gli darà il suo aiuto e questa sua generosità colpirà in modo particolare Gerardo.

Nelle prossime puntate, Gerardo avrà modo di parlare con Casilda e le confesserà di essersi innamorato di lei. La sua reazione, però, lo spiazzerà.

Nuovo amore per Casilda? Spoiler Una vita

Casilda rimarrà senza parole quando Gerardo le confesserà di essersi innamorato di lei.

Purtroppo, la sua risposta gli spezzerà il cuore.

Come svelano infatti le nuove anticipazioni di Una vita, Casilda spiegherà all'infermiere che il suo cuore appartiene ancora al compianto Martin, l'unico uomo che abbia mai amato. Gerardo la pregherà di ripensarci, promettendole di essere disposto ad aspettarla.

Al cuor non si comanda e Casilda sarà risoluta nella sua decisione, anche se dispiaciuta per il dolore che causerà a Gerardo. L'infermiere deciderà infatti di lasciare Acacias e al suo posto arriverà Dori a occuparsi di Felipe, dando il via ad una complicata trama che terrà i telespettatori con il fiato sospeso.