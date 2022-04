Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Le nuove anticipazioni della soap opera rivelano che ben presto ci sarà un evento a dir poco inaspettato, che porterà alla morte di diversi personaggi che popolano il celebre quartiere.

Un vero e proprio dramma che finirà per sconvolgere per sempre la vita di Ramon, il quale si ritroverà a doversi confrontare con un doppio lutto inaspettato. Ma, subito dopo questo evento nefasto, ci sarà spazio anche per un salto temporale che farà sobbalzare avanti la narrazione di ben cinque anni e porterà nuovi intrighi e misteri da scoprire.

Un'esplosione devasta Acacias: nuove anticipazioni Una Vita

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni della soap opera Una vita rivelano che l'attenzione sarà incentrata su una terribile esplosione che si verificherà ad Acacias 38 e che porterà a delle conseguenze a dir poco clamorose.

Una bomba verrà fatta esplodere nel quartiere, nel momento in cui ci sarà il maggior numero di abitanti.

Un vero e proprio dramma, dato che questa esplosione non solo causerà la distruzione di gran parte dei negozi del quartiere ma porterà anche alla morte di svariate persone.

Le anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che a perdere la vita sarà la povera Carmen, la quale non riuscirà a sopravvivere in seguito a questa esplosione.

Stessa sorte anche per Antonito, figlio di Carmen e marito di Lolita: anche per lui, questa esplosione si rivelerà a dir poco fatale e causerà la sua morte.

Insomma un doppio lutto inaspettato e difficile da sopportare per Ramon che, nel giri di pochi minuti, vedrà la sua vita stravolta per sempre.

La morte di Carmen e Antonito

L'uomo, infatti, soffrirà non solo per la morte della sua amata moglie Carmen ma anche per la dipartita improvvisa del figlio: un doppio lutto che gli lacererà il cuore.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni di Una Vita rivelano che in seguito a questo evento drammatico, ci sarà un salto temporale importante.

La narrazione delle vicende dei vari abitanti di Acacias 38 farà un balzo in avanti di ben cinque anni e si arriverà al 1920.

Al centro dell'attenzione continuerà ad esserci Ramon che, a distanza di anni, mostrerà un atteggiamento ostile nei confronti di Lolita, la vedova di suo figlio Antonito.

Ramon nasconde un segreto sulla morte di Carmen e Antontio: anticipazioni Una Vita

Il motivo? Ramon non ha gradito il modo in cui Lolita ha affrontato il lutto, quasi come se fosse stata insensibile nonostante la morte improvvisa del marito e padre di suo figlio.

Come se non bastasse, le nuove anticipazioni della soap Una Vita rivelano che si scoprirà anche un segreto su Ramon. A quanto pare, infatti, l'uomo nasconde qualcosa sulla morte di Carmen e Antonito che, fino a questo momento, non è ancora venuto a galla.

Di cosa si tratta? Qual è questo segreto che custodisce Ramon? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Una Vita.