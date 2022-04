Natalia Quesada finirà in carcere nelle prossime puntate di Una vita. La sorella di Aurelio verrà incastrata da Marcos Bacigalupe, il quale riuscirà a creare il sospetto che la donna sia una spia dei tedeschi. Tutto questo, perché Bacigalupe vorrà vendicarsi di Natalia, ritenuta responsabile dall'uomo della morte di Felicia.

Marcos vuole vendicarsi di Natalia e la fa accusare di spionaggio

In Una vita entrerà in scena il diplomatico Pierre Carron. Natalia lo incontrerà su ordine di Aurelio e cercherà di sedurlo per carpire informazioni utili sulla Francia da utilizzare per la loro impresa.

Si metterà in mezzo anche Marcos Bacigalupe, sempre più assetato di vendetta nei confronti di Natalia, ritenuta erroneamente da Bacigalupe come l'assassina della moglie Felicia. Marcos corromperà il diplomatico per spingerlo ad accusare Natalia di essere una spia dei tedeschi. A causa della guerra in corso in Europa, Natalia rischierebbe di essere giudicata da un tribunale militare, qualora Carron decisa davvero di denunciarla.

Natalia arrestata nelle nuove puntate di Una vita

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita, Aurelio e Genoveva venuti a conoscenza del rischio che starà correndo Natalia, decideranno di organizzare il finto rapimento della giovane Quesada. In questo modo, Natalia sarebbe in salvo dalle ipotetiche mosse di Carron.

Peccato che Natalia sia all'oscuro del piano del fratello e di Genoveva. Improvvisamente, due loschi individui tenteranno di rapirla, ma verranno messi fuori gioco da Felipe. Poche ore dopo però, due poliziotti si presenteranno a casa di Natalia con un mandato di arresto per lei. Dunque alla fine il diplomatico, cederà al ricatto di Marcos e denuncerà Natalia alle autorità.

Felipe assume la difesa di Natalia: lei in prigione per colpa di Marcos

L'accusa per la giovane Quesada sarà quella di spionaggio. Carron chiederà inoltre che Natalia venga estradata in Francia. A, questo punto, Felipe deciderà di assumere la difesa della donna, anche perché l'avvocato sarà in compagnia di Natalia proprio nel momento in cui sarà stata arrestata.

Resta da capire come reagirà invece Aurelio quando verrà a sapere che la sorella sarà finita in prigione per colpa di una macchinazione di Marcos Bacigalupe. Si preannunciano puntate ricche di accadimenti nel corso delle prossime settimane di programmazione. Ci sarà da vedere anche quando Marcos si renderà conto che non è stata Natalia ad avvelenare Felicia ma bensì Soledad. Per non perdere nulla di queste intricate story line, non resta che rimanere sintonizzati tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.