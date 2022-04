Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16:00 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato creato da Aurora Guerra per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 2 a domenica 8 maggio rivelano che Aurelio farà visita a sorpresa ad Anabel, nel frattempo Alodia si donerà a Ignacio. L'ex commissario Mendez, intanto, scoprirà ciò che Quiroga e il suo amico nascondono in occasione dello sciopero, nel frattempo Natalia rischierà di essere rapita. Felipe, infine, sarà preoccupato perché Mendez non si presenterà all'appuntamento che avevano programmato, mentre la giovane Quesada finirà improvvisamente in galera.

Aurelio farà una visita a sorpresa ad Anabel ma Soledad sarà pronta a raccontarlo a Marcos

Le trame della soap opera iberica dal 2 all'8 maggio rivelano che Aurelio sveglierà Natalia da un incubo e tenterà di tranquillizzare la sorella, mentre Felipe farà visita alla donna chiedendole di uscire assieme ma otterrà un secco rifiuto.

Il figlio di Salustiano, intanto, farà una visita inaspettata ad Anabel ma Soledad lo spiffererà prontamente a Marcos. Quest'ultimo, volendoli cogliere in flagrante, metterà in atto un subdolo piano.

Alberto, poco dopo, informerà Miguel degli ultimi dettagli inerenti allo sciopero e quest'ultimo li riporterà al nonno Roberto, il quale avrà ulteriori metodi per colpire.

Anche Antonito vorrà delle informazioni sullo sciopero dal giovane avvocato, ma quest'ultimo gli negherà ogni ragguaglio in merito.

Alodia perderà la verginità con Ignacio

Le anticipazioni di Una vita che andranno in onda da lunedì 2 a domenica 8 maggio riportano che mentre Alodia farà l'amore per la prima volta con Ignacio, Natalia racconterà a Genoveva del piano che sta portando avanti con Felipe, così la dark lady la incoraggerà a perseverare in tal senso.

L'investigatore privato Mendez, invece, scoprirà ciò che Quiroga e il suo amico stanno volutamente tenendo nascosto riguardo allo sciopero. La giovane Quesada, successivamente, subirà un tentativo di rapimento che verrà prontamente sventato da Ignacio, Jacinto e Felipe.

Aurelio, il quale ha orchestrato assieme a Genoveva il finto rapimento della sorella, verrà a conoscenza che per colpa di Alvarez Hermoso il suo piano non è andato in porto.

A quel punto, Aurelio racconterà a Natalia di essere il mandante del rapimento e la donna, a ragion veduta, si adirerà non poco.

Felipe, intanto, si preoccuperà notando che il suo amico detective non si è presentato all'appuntamento al Nuovo Secolo XX che aveva concordato nel pomeriggio assieme a lui. Natalia, in ultimo, finirà improvvisamente dietro le sbarre.