In Una vita, nel corso delle puntate in onda dal 10 al 16 aprile, vedranno Natalia essere vittima di un aggressione nel bel mezzo delle vie di Acacias. I sospetti ricadranno su Marcos, visto che l'uomo poco prima, non solo avrà ordinato l'uccisione di Natalia, ma avrà pure minacciato Aurelio con una pistola.

Marcos fuori di sé minaccia Aurelio con una pistola

Le nuove puntate di Una vita vedranno protagonista la giovane Natalia Quesada. La donna, seguendo le indicazioni di Genoveva, si sarà avvicinata a Felipe, il quale comincerà a fidarsi di lei.

Natalia riuscirà a convincere l'avvocato di essere pentita per aver cercato di sedurre Antonito, riuscendo ad ottenere il suo aiuto per farsi perdonare da Lolita. Intanto Marcos concederà del tempo a, Mendez per trovare delle prove schiaccianti per incastrare Natalia per l'omicidio di Felicia. Bacigalupe sarà sempre più accecato dalla rabbia e si presenterà a casa dei fratelli Quesada minacciando Aurelio con una pistola.

Marcos ordina l'uccisione di Natalia: puntate Una vita sino al 16 aprile

In Una vita, Marcos sembrerà essere sempre più fuori controllo. Dopo aver minacciato di morte i Quesada, si scontrerà pure con Genoveva. Nel frattempo, Bellita sembrerà entusiasta nel vedere il cambiamento del nipote Ignacio.

José Miguel però raccomanderà alla moglie di aspettare prima di cantare vittoria. Soledad invece, deciderà di andare da Aurelio per reclamare il denaro che le spetta. Marcos invece, dopo un colloquio con Aurelio, farà una chiamata e ordinerà l'uccisione di Natalia. Ignacio riuscirà invece a convincere Alodia a fare una passeggiata con lui.

Dando uno sguardo alle trame in onda sino al prossimo 16 aprile, si viene a sapere che Felipe spargerà la voce che è stata Genoveva a manipolare Natalia affinché seducesse Antonito. Questo porterà inevitabilmente Felipe e Genoveva a scontrarsi per strada.

Natalia viene aggredita per strada, i sospetti ricadono su Marcos

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Genoveva convocherà le signore del quartiere per smentire la versione dei fatti darà da Felipe.

Marcos invece, racconterà ad Anabel di avere le prove che dimostrano che Felicia sarà stata avvelenata da Natalia. Padre e figlia avranno una violenta discussione, dopo la quale Anabel uscirà di casa andando a trovare conforto tra le braccia di Aurelio. Natalia invece, mentre starà aspettando l'arrivo di Felipe, verrà aggredita per strada. La notizia dell'aggressione si spargerà in men che non si dica ad Acacias e in molti penseranno che la mandante sia Genoveva. Roberto invece, penserà che dietro a quanto accaduto a Natalia ci sia lo zampino di Marcos. Anche Aurelio e la stessa Natalia faranno ricadere i loro sospetti su Bacigalupe.