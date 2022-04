Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da domenica 24 a sabato 30 aprile ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Natalia andrà a cena fuori con Felipe e il giorno dopo tutti ne parleranno. Nel frattempo circolerà in giro anche la notizia che Aurelio e Genoveva sono amanti.

Natalia andrà a cena fuori con Felipe

Nelle puntate in onda settimana prossima, Aurelio convincerà Natalia a frequentare Pierre Caron per l’interesse della società, ma lei si rifiuterà e accetterà invece di andare a cena con Felipe.

Nel frattempo Ramon farà un discorso al figlio e Antonito deciderà di moderare i toni al congresso. Invece, Josè Miguel e Bellita staranno fuori tutto il giorno e Alodia ne approfitterà per pranzare con Ignacio.

Poco dopo, la serata a cena fuori tra l'Alvarez Hermoso e Natalia diventerà oggetto di discussione per gli abitanti di Acacias 38. Intanto, Soledad implorerà Marcos di lasciare Acacias, ma lui non vorrà lasciare il paesino spagnolo anche se questo significherà perderla. Successivamente, Marcos si renderà conto che Anabel si è presa gioco di lui e per questo dirà a Miguel di correre a cercarla, ma otterrà un rifiuto dall'uomo.

Aurelio e Genoveva sono amanti

Nel mentre Aurelio prenderà l’iniziativa con Genoveva. Poi poco dopo in paese si scoprirà che Salmeron e il fratello di Natalia sono amanti.

Allo stesso tempo, Felipe non vorrà affrettare i tempi con Natalia, ma preferirà Andare con calma. La ragazza dopo quanto detto dall'avvocato deciderà di riferirlo a Genoveva che non la prenderà bene. Proprio per questo motivo la dark lady dirà a Quesada di usare Caron per far ingelosire l'Alvarez Hermoso. Ovviamente però le due donne non saranno a conoscenza che Pierre Caron è al soldo di Marcos e che quest'ultimo lo starà pagando per mettere in atto un piano contro Natalia.

Poco dopo, Mendez si farà convincere da Felipe a indagare sulla morte di Felicia. Alla fine il poliziotto scoprirà qualcosa che potrebbe scagionare Natalia.

Genoveva vorrà far sparire Natalia per un po'

Successivamente, Pierre Caron, accuserà Natalia di spionaggio e minaccerà di denunciarla, se non accetterà le sue condizioni.

Proprio per questo motivo il diplomatico vorrà reclutare Quesada come spia dei francesi e, se la ragazza non accetterà la proposta, lui minaccerà di denunciarla.

Intanto, Aurelio sarà molto preoccupato per la sorella. Invece, Salmeron elaborerà un piano per far sparire Natalia dalla circolazione per evitare conseguenze peggiori.

Infine, Miguel scoprirà che Marcos e Aurelio staranno sfruttando la società per vendere armi sia ai francesi sia ai tedeschi.