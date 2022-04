Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a sabato 7 maggio, Alodia si concederà ad Ignacio e la ragazza temerà di essere rimasta incinta. Inoltre Natalia sarà arrestata e Felipe si offrirà di difenderla da tutte le accuse, mentre Mendez apprenderà chi ha ucciso Felicia ed in seguito sarà brutalmente aggredito da due loschi personaggi.

Ramon dice ad Antonito di non pubblicare nessun articolo sulla rivolta

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 2 al 7 maggio, Alberto comunicherà a Miguel le ultime notizie riguardanti lo sciopero. Antonito proverà, senza successo, di averne dall'avvocato. Intanto Alodia non riuscirà a resistere al fascino di Ignacio, ma dopo che l'uomo avrà soddisfatto i suoi desideri allontanerà la ragazza [VIDEO]. Quest'ultima sarà affranta e si accorgerà di averlo sbagliato a concedersi a lui. Inoltre il Palacios sarà colpito nel corso di una rivolta e deciderà di redigere un articolo su quanto successo, anche se Ramon gli consiglierà di non rendere pubblico nulla.

Natalia viene sequestrata davanti a Felipe

Secondo le anticipazioni televisive fino al 7 maggio, Natalia annuncerà ad Aurelio e Genoveva che uscirà con Felipe. I due proveranno a sfruttare la cosa a loro vantaggio. Intanto Marcos dirà espressamente a Caron di muoversi contro Natalia e la ragazza verrà sequestrata davanti a Felipe.

Quest'ultimo insieme a Jacinto ed Ignacio riusciranno a liberare la Quesada. Successivamente la donna apprenderà che è stata colpa pure di Aurelio e Genoveva e si adirerà con il fratello.

Nel frattempo Sabina e Roberto faranno in modo di far cadere in errore Daniela, ma senza successo. In tutto questo Mendez darà i soldi con il ragazzo con il quale aveva appuntamento alla drogheria e gli rivelerà chi ha ucciso Felicia.

In seguito l'uomo verrà brutalmente aggredito da due loschi individui. [VIDEO] Tra le altre cose, Anabel sarà turbata da una conversazione con Genoveva, mentre l'Alvarez-Hermoso sarà in ansia per Mendez ed il Bacigalupe gli prometterà che cercherà di capirci qualcosa in più.

Sabina continua a non fidarsi di Daniela

In base agli spoiler della prossima settimana, Miguel inviterà i suoi nonni a non importunare Daniela. Poco dopo la vedrà insieme ad altri poliziotti e si sospetterà. Intanto Natalia e Felipe saranno sul punto di scambiarsi un bacio, quando la donna sarà posta in stato di fermo. L'avvocato si offrirà di difenderla ed Aurelio acconsentirà. Inoltre Sabina continuerà a non fidarsi di Daniela, mentre Miguel chiederà a Roberto di raccontargli di Zurigo ed apprenderà cosa è successo ai suoi genitori. Infine Alodia racconterà a Casilda di aver perso la sua verginità con Ignacio e che ha la forte paura di essere incinta.