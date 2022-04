Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato, che arrivano dalla Spagna, segnalano che l'esistenza di Antonito Palacios (Alvaro Quintana) sarà in pericolo a causa di un piano organizzato da Aurelio Quesada con la complicità di Fausto Salazar, l'esponente anarchico ex amante di Soledad Lopez.

Una vita spoiler: Soledad trova riparo a casa di Aurelio

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano che Aurelio scoprirà le vere intenzioni di Fausto.

Tutto partirà quando Soledad ammetterà di aver avvelenato Felicia (Susana Sotelo) durante un acceso confronto con Marcos. La domestica, a questo punto, troverà riparo in casa dei fratelli Quesada visto le intenzioni della polizia di arrestarla per omicidio. A tal proposito, Aurelio chiederà alla Lopez in cambio della sua ospitalità di uccidere Pierre Caron (Raphael Desprez), il diplomatico francese che aveva accusato Natalia di essere una spia dei tedeschi su ordine di Marcos (Marcial Alvarez). Alla fine, Soledad accetterà di compiere il delitto per mettere insieme dei soldi per fuggire da Acacias 38.

Il fratello di Natalia scopre che la domestica è una complice di Fausto

Nelle puntate spagnole di Una vita, Soledad andrà incontro ad un'amara sorpresa quando Aurelio si rifiuterà di cederle il denaro pattuito.

Difatti, il messicano pretenderà di sapere cosa intende fare con la dinamite ritrovata nelle sue borse. La domestica, a questo punto, si rifiuterà di fornire al Quesada una risposta convincente visto che non potrà dirgli di essere una complice dell'ex amante Fausto Salazar, intenzionato a compiere un attentato anarchico nella piazza di Acacias.

Ed ecco, che il fratello di Natalia approfitterà di un momento di distrazione della Lopez per rovistare tra i suoi oggetti personali, per poi chiuderla a chiave nel suo nascondiglio dopo essere entrato in possesso di una foto di Fausto. In questo modo, Aurelio scoprirà che Salazar si trova rinchiuso in cella, tanto da avere intenzione di andarlo ad incontrare.

Salazar ha intenzione di uccidere Antonito

In carcere, Salazar confiderà ad Aurelio di avere intenzione di uccidere Antonito in quanto le sue idee conservatrici rischiano di mandare a monte tutti i diritti ottenuti dagli operai. Il Quesada, a questo punto, deciderà di informare Genoveva (Clara Garrido) delle intenzioni di Fausto, usando la situazione a suo vantaggio. Alla fine, il messicano studierà un piano diabolico che metterà in serio pericolo la vita di Antonito e Anabel.