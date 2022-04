Le prossime puntate della soap opera Una vita saranno caratterizzate da tanti e avvincenti colpi di scena.

Gli episodi già andati in onda in Spagna e prossimamente trasmessi su Canale 5 annunciano che gli occhi saranno puntati sulla domestica della famiglia Dominguez, Alodia. La giovane si concederà al nipote dei suoi padroni e si pentirà non appena vedrà che il giovane deciderà di prendere le distanze. La governante si sentirà usata e ne parlerà con Bellita, la quale rimarrà incredula a sentire che comportamento ha avuto il figlio di sua sorella.

Le cose, poi, peggioreranno quando Alodia sospetterà di essere incinta e Ignacio sfuggirà completamente alle sue responsabilità di uomo e futuro padre.

Alodia sospetta di essere in dolce attesa

La notizia della presunta gravidanza della domestica porterà José ad affrontare faccia a faccia il nipote della moglie per metterlo davanti alle sue responsabilità, il futuro medico non ne vorrà sapere e così deciderà di lasciare Acacias e di allontanarsi anche dai suoi zii. Nel frattempo, però, arriverà una missiva da parte del papà di Alodia, che inviterà la ragazza a tornare a casa perchè a breve dovrà sposare per soli motivi economici Rufino. La giovane sprofonderà nello sconforto più totale e così comincerà ad assumere una grande quantità di medicine che le faranno venire un' intossicazione.

Per fortuna, però, Ignacio si troverà di passaggio a casa e si accorgerà dello stato in cui si trova la governante dei suoi parenti.

Quiroga, allora, metterà in pratica tutto il suo studio in campo medico e realizzerà una lavanda gastrica per provare a disintossicare la donna che ha perso la testa per lui. Alodia riprenderà conoscenza, ma il suo stato d'animo sarà sempre compromesso dal volta faccia dell'uomo di cui si è innamorata.

Intanto torneranno anche Cinta e suo marito Emilio, intenzionati a fare una sorpresa alla famiglia che non vedevano da tanto tempo. In occasione del loro viaggio in Spagna, però, i due coniugi arriveranno senza la loro primogenita, rimasta in Argentina e affidata alle cure amorevoli di una tata.

Emilio, sentendo cosa sta succedendo ad Alodia, deciderà di intervenire affrontando faccia a faccia il cugino della moglie.

Il giovane proverà a convincere Ignacio che è arrivato il momento di prendersi le sue responsabilità. [VIDEO]A tal proposito, allora, il ragazzo prenderà una decisione del tutto inaspettata; ammetterà di essere innamorato della domestica e, mostrandole un anello, la chiederà in sposa davanti a tutti.

Natalia pugnala alle spalle l'imprenditore Marcos

Nel frattempo Genoveva penserà ad un modo per sbarazzarsi di Marcos e coinvolgerà nel suo diabolico piano anche la sorella di Aurelio. La perfida vedova inviterà l'imprenditore a casa sua con la scusa di volergli vendere alcune quota della società. Il padre di Anabel, però, sarà molto sospettoso e si recherà a casa della dark-lady con una pistola.

La donna se ne accorgerà e non appena l'uomo d'affari le si butterà addosso per violentarla, lei tenterà di disarmarlo, consapevole che nascosta in cucina c'è la sua amica Natalia. A quel punto, sentendo le urla, la fidanzata di Felipe correrà in sala e pugnalerà alle spalle l'uomo che in passato le ha rovinato la vita abusando del suo corpo.

Sarà così che l'imprenditore messicano morirà, ma a essere accusato del suo omicidio non saranno Natalia e Genoveva, bensì l'avvocato Alvarez Hermoso. Il piano di Salmeron, infatti, consisteva anche nel far ricadere la colpa su Felipe. [VIDEO]