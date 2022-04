La soap opera iberica Una vita continua ad appassionare il pubblico italiano. Nel corso degli episodi che occuperanno il palinsesto di Canale 5 dal 10 al 16 aprile 2022, Natalia Quesada verrà aggredita. Casilda Escolano, invece, sarà convinta di aver ritrovato il suo defunto marito Martin.

Anticipazioni Una vita, dal 10 al 16 aprile: Marcos commissiona la morte di Natalia

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nelle puntate di Una Vita, in programma su Canale 5 da domenica 10 a sabato 16 aprile, raccontano che Marcos rassegnato concederà a Mendez altro tempo per raccogliere delle prove in grado di dimostrare che Natalia sia implicata con la morte della sua defunta moglie Felicia.

A proposito della sorella di Aurelio, oltre a dire a Felipe di essersi pentita di aver cercato di sedurre Antonito, vorrà il suo aiuto per fare pace con Lolita. Bacigalupe metterà piede a casa dei Quesada e minaccerà Aurelio con un’arma da fuoco.

Soledad, non appena un uomo le chiederà del denaro, si presenterà da Aurelio per farsi dare ciò che le spetta. Felipe inviterà Lolita, Antonito e Natalia alla pensione. Quest’ultima, in tale circostanza, farà nuovamente la corte al figlio di Ramon. Lolita farà un sospiro di sollievo, quando di nascosto sentirà suo marito rifiutere le avance di Quesada. Alvarez Hermoso non perderà tempo per smascherare Genoveva, facendo sapere che è stata lei a spingere Natalia a provarci con Antonito.

Salmeronl dopo essersi scontrata con il marito, cercherà di difendersi con le signore di Acacias 38.

Aurelio, non appena Marcos lo metterà alle strette, gli dirà che Don Salustiano non ha accettato la sua proposta. A questo punto Bacigalupe commissionerà la morte di Natalia. Anabel quando suo padre le dirà di avere le prove per dimostrare che Felicia è morta per essere stata avvelenata da Natalia, si farà confortare da Aurelio.

La giovane Quesada, mentre aspetterà Felipe per andare a cena con lui, sarà vittima di un’aggressione per strada: la prima sospettata dell’accaduto sarà Genoveva, mentre Roberto crederà che ci sia lo zampino di Marcos. Fabiana e Lolita temeranno il peggio, quando vedranno Felipe e Natalia vicini. Successivamente Aurelio farà sapere ad Anabel che è stato suo padre ad aggredire sua sorella.

Rosina nota lo strano atteggiamento di Casilda, Josè Miguel non si fida di Ignacio

Intanto Sabina darà delle regole a Daniela, iin quanto gelosa della sintonia che ha creato con suo marito. Liberto, dopo non aver nascosto il suo turbamento per le sorti del gruppo musicale, sceglierà di ascoltare i consigli di José. Mendez, dopo aver sentito Daniela parlare al telefono con Roger, le farà delle domande. Miguel e Daniela organizzeranno una cena romantica per Sabina e Roberto e daranno l’impressione di aver gradito il loro gesto. Daniela, quando Miguel sarà in procinto di prendere parte alla sua prima riunione sindacale, chiederà ad Alberto di proteggerlo.

Casilda sarà sempre più certa che il venditore ambulante che ha visto per le strade del quartiere sia il suo defunto marito Martin: finalmente la domestica scambierà qualche parola con il diretto interessato.

Intanto Rosina noterà lo strano atteggiamento di Casilda.

Bellita, quando si accorgerà del cambiamento in positivo del nipote Ignacio, ringrazierà il marito che le consiglierà di non essere troppo frettolosa e non cantar subito vittoria. A proposito di quest’ultimo, inviterà Alodia a passeggiare con lui: a interromperli sarà Bellita. Successivamente Josè Miguel ordinerà a Mendez di pedinare Ignacio, facendo capire di fidarsi sempre meno del ragazzo.