Tanti colpi di scena succederanno durante le puntate di Una vita in programma dal 25 al 30 aprile su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Soledad Lopez accetterà di collaborare con l'anarchico Fausto Salazar mentre si scoprirà la natura del legame tra Pierre Caron e Marcos Bacigalupe.

Una vita, puntate 25-30 aprile: Pierre Caron lavora per conto di Marcos

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate dal 25 al 30 aprile in prima visione tv rivelano che Aurelio pregherà Natalia di andare a cena con Pierre Caron, se lei non preferisse uscire con Felipe.

La serata al lume di candela tra la messicana e l'avvocato genererà scandalo tra gli abitanti di Acacias 38 mentre Genoveva fingerà di esserne sconvolta. Per questo motivo, la dark lady si avvicinerà sempre di più ad Aurelio, arrivando a diventare amanti.

Intanto, Felipe racconterà a Natalia di voler andare con piedi di piombo con la loro frequentazione. Genoveva, a questo punto, consiglierà all'amica di usare Pierre per far ingelosire il legale. Una decisione, che però non sarà presa bene dalla Quesada. Tuttavia, entrambe le donne saranno all'oscuro che il diplomatico lavora per conto di Marcos per distruggere l'esistenza di Natalia.

Sabina inizia a dubitare di Daniela

Nelle puntate 25-30 aprile di Una vita, Mendez e Felipe indagheranno meglio sulla morte di Felicia, tanto da trovare una prova in grado di scagionare la sorella di Aurelio.

Ma ecco che quest'ultima verrà accusata di essere una spia dei tedeschi da Pierre, che minaccerà di denunciarla qualora non accettasse le sue condizioni. Di conseguenza, Aurelio apparirà molto in ansia per la sorella mentre Genoveva organizzerà uno stratagemma per toglierla dai guai.

Intanto, Miguel scoprirà che Marcos e Aurelio stanno vendendo armi ai francesi e ai tedeschi grazie alla loro società.

Roberto convincerà Sabina a non costituirsi alle guardie civili. A tal proposito, la ristoratrice inizierà a dubitare della sua cameriera italiana. La donna, infatti, crederà che Daniela stia collaborando con la polizia, tanto da mettere il marito in allerta.

Soledad accetta di partecipare ad un attentato

Miguel deciderà d'invitare Daniela dopo essere stato rifiutato da Anabel.

José Miguel e Bellita, invece, si recheranno a incidere un disco, tanto che Alodia approfitterà dell'assenza dei padroni per pranzare insieme a Ignacio. A tal proposito, Fabiana e Casilda appariranno sempre più in ansia per la loro amica. Difatti, cercheranno di convincere la domestica a lasciar perdere Quiroga dopo averlo visto chiacchierare con un brutto ceffo.

Soledad accetterà di partecipare a un attentato dopo aver parlato con Fausto mentre Ramon riuscirà a convincere il figlio a moderare i toni durante il congresso. Purtroppo Antonito inizierà a venire spiato da Leonardo, un ex compagno della cellula anarchica, a cui faceva parte anche Soledad.