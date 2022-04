L'appuntamento con Uomini e donne è in programma nel corso della settimana che va dal 2 al 6 maggio 2022, con nuove puntate inedite che andranno in onda come sempre su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni di questa nuova settimana di programmazione del dating show di Maria De Filippi, rivelano che ci saranno delle novità importanti legate in primis al percorso del cavaliere Diego Tavani.

Spazio anche alle novità legate a Riccardo Guarnieri e alla tronista Veronica, che si appresta a portare a termine questa sua avventura.

Diego lascia lo studio con Aneta: anticipazioni Uomini e donne 2-6 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste dal 2 al 6 maggio 2022, rivelano che per il cavaliere Diego Tavani arriverà il momento di dare una svolta importante al suo percorso, dato che il cavaliere rivelerà di essere nuovamente pronto a voltare pagina.

Dopo la fine turbolenta e chiacchieratissima della love story con la dama Ida Platano, ecco che Diego ha scelto di conoscere meglio la nuova dama Aneta, che prima di lui aveva accettato di uscire con Armando Incarmato.

Il feeling tra Diego e Aneta non è passato inosservato, al punto che i due hanno scelto di darsi la possibilità di conoscersi meglio fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Ida Platano non presente a U&D

Di conseguenza, gli spoiler di questa nuova settimana di programmazione di Uomini e donne fino al 6 maggio 2022, rivelano che Diego e Aneta sono andati via insieme dal programma.

Una nuova coppia, quindi, si formerà nello studio della storica trasmissione dei sentimenti di Canale 5, per la gioia dei fan che avevano sperato fino alla fine in un nuovo inizio per il celebre cavaliere.

Tuttavia, questo nuovo inizio di Diego, non è stato visto "in diretta" dalla sua ex fidanzata Ida Platano.

Le anticipazioni sul programma, infatti, rivelano che Ida non sarà presente nelle prossime puntate della trasmissione di Canale 5 e, sui motivi di questa sua assenza in studio, non sono forniti ulteriori dettagli in merito.

Riccardo Guarnieri ritorna single: anticipazioni Uomini e donne 2-6 maggio

Occhi puntati anche sulle vicende di Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni di Uomini e donne dal 2 al 6 maggio 2022, rivelano che il cavaliere arriverà ad un punto di svolta in merito alla sua frequentazione con Maria Grazia.

L'ex di Ida Platano, infatti, deciderà di chiudere questa frequentazione e quindi di voltare pagina nuovamente. In questo modo, quindi, Riccardo tornerà ad essere single e pronto ad innamorarsi della "donna ideale", che spera di conoscere tra quelle presenti nel parterre over.

Spazio anche alle vicende di Veronica: gli spoiler delle nuove puntate di U&D, rivelano che la tronista ha fatto una nuova esterna con Andrea.

I due hanno vissuto dei momenti particolarmente felici ed emozionanti insieme, al punto che in studio, Matteo non ha potuto nascondere la sua amarezza per quanto avesse visto, sbottando così contro la tronista.