Riccardo Guarnieri ha rimesso piede nello studio di Uomini e donne. Le anticipazioni delle nuove puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che, tuttavia, il cavaliere non sarà disposto a concedere una seconda possibilità alla sua ex fidanzata Ida Platano.

Nel momento del suo ritorno in studio, Ida non ha potuto nascondere la commozione per Riccardo anche se, il cavaliere dimostrerà di essere intenzionato a voltare pagina definitivamente e quindi a conoscere nuove dama, lasciandosi alle spalle il passato e ciò che c'è stato con la dama bresciana.

Anticipazioni nuove puntate Uomini e donne: Riccardo volta pagina dopo Ida

Nel dettaglio, dopo il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, non è passato inosservato il ballo che il cavaliere ha fatto con la sua ex Ida Platano, la quale non aveva mai nascosto di aver sofferto nel dire addio al cavaliere.

E così, la dama non ha nascosto la sua commozione in studio, lasciando di stucco i telespettatori che si erano detti ormai convinti di un possibile ritorno di fiamma.

Ma sarà davvero così? Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste ad aprile su Canale 5 rivelano che, alla fine, le cose andranno diversamente.

Riccardo esce con un'altra dama: anticipazioni Uomini e donne

Riccardo Guarnieri, infatti, dimostrerà di essere disposto a voltare pagina e quindi a "chiudere" definitivamente con Ida Platano.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, infatti, rivelano che il cavaliere uscirà in esterna con una nuova dama, con la quale approfondirà la conoscenza nella speranza che tra di loro possa sbocciare il sentimento.

Per il momento, questa prima esterna tra i due, andrà nel migliore dei modi: tutto sembrerà promettere bene per questa nuova conoscenza tra i due, tanto che Ida Platano sembrerà ormai acqua passata.

Insomma difficile sperare che, tra Ida e Riccardo possa esserci un ritorno di fiamma: ormai le loro strade sembrano essersi divise e, quel ballo fatto insieme in studio, potrebbe non avere nessun valore.

Luca Salatino alle prese con nuove esterne: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di aprile, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Luca Salatino, alle prese con nuove esterne con le corteggiatrici che sono giunte al rush finale di questo percorso.

Durante le prossime registrazioni del programma, arriverà il momento della scelta finale per Luca?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Maria De Filippi si gode il successo di queste ultime settimane di programmazione del suo dating show su Canale 5. La puntata dedicata al ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, ad esempio, ha registrato un ascolto di circa 3 milioni di spettatori con oltre il 25% di share.

Grande successo anche per la replica trasmessa su La5 che, in access prime time, ha superato la soglia del mezzo milione di telespettatori. Oltre tre milioni e mezzo di spettatori, quindi, si sono incollati al televisore per seguire il ritorno in video di Riccardo.