Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che saranno trasmesse nel corso delle settimane di aprile su Canale 5, rivelano che Ida e Riccardo continueranno ad essere al centro dell'attenzione mediatica.

Dopo il ritorno in studio del cavaliere che, per anni, ha movimentato le vicende del trono over, ecco che c'è stato un riavvicinamento con la sua ex Ida, che sembra far ben sperare.

Intanto, Gemma anche nelle prossime puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi risulterà "ignorata", a conferma del fatto che non è più la vera protagonista dello show.

Ida e Riccardo di nuovo vicini: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda ad aprile in tv, rivelano che Riccardo e Ida continueranno ad essere al centro dell'attenzione.

I due, dopo il confronto che c'è stato in studio, hanno avuto modo anche di parlare a quattr'occhi al termine dell'ultima registrazione del programma di Canale 5.

Ida e Riccardo, quindi, si sono confrontati in studio e questa situazione ha rimesso in crisi il cavaliere.

Riccardo Guarnieri, infatti, non nasconderà di essere in confusione per quanto sta accadendo in studio a Uomini e donne, dato che il cavaliere aveva lasciato intendere di voler voltare pagina quindi di non concedersi un'altra possibilità con la sua ex fidanzata storica.

Riccardo ammette di essere in confusione, Tina sbotta

Le cose, però, potrebbero cambiare drasticamente nel corso delle settimane, dopo questo riavvicinamento tra Ida e Riccardo.

Immediata la reazione di Tina: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che l'opinionista non è stata per niente tenera e tranquilla nei confronti della coppia, lasciandosi andare ad uno dei suoi duri attacchi.

Cosa succederà a questo punto? Riccardo tornerà indietro sui suoi passi e deciderà di rifrequentare la sua ex Ida Platano? Lo scopriremo durante i prossimi appuntamenti di questa stagione di U&D.

Gemma Galgani perde spazio e viene ignorata: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Situazione diversa, invece, per la dama Gemma Galgani che fino a qualche settimana fa occupava un posto di rilievo all'interno delle dinamiche del programma dei sentimenti di Canale 5.

E, invece, da un po' di tempo, la dama torinese sembra non essere più la vera protagonista indiscussa della trasmissione.

Settimana dopo settimana, Gemma ha "perso potere" nello studio di Uomini e donne, complici le sue meno interessanti vicende sentimentali, che la stanno portando ad essere quasi un personaggio di contorno nello show dei sentimenti di Canale 5.

Le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno in onda sempre ad aprile in tv, rivelano che Gemma non sarà al centro della scena mediatica e non si parlerà delle sue novità dal punto di vista sentimentale.

Il ritorno in studio di Tinì: anticipazioni Uomini e donne

Possibile che, ormai, la dama torinese sia stata "declassata" per lasciare spazio alle vicende di Ida Platano, che stanno tenendo banco in studio?

In attesa di scoprire se ci sarà un rovescio della medaglia nel corso delle registrazioni di Uomini e donne, le anticipazioni di queste nuove puntate rivelano che ci sarà anche per il ritorno in scena di Tinì Cansino.

La celebre opinionista ha rimesso piede in studio nel corso dell'ultima registrazione di questa settimana e quindi torna in video durante le puntate di aprile.