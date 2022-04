Giovedì 31 marzo, su Canale 5, è stata mandata in onda a Uomini e Donne la scelta di Matteo Ranieri: il tronista ha deciso di uscire dal programma con Valeria Cardone. L'opinionista Tina Cipollari si è detta contenta per la decisione del ragazzo e si scagliata contro Federica Aversano.

Federica contro Matteo

Federica Aversano dopo avere compreso di non essere la scelta di Matteo Ranieri, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Scedendo nel dettaglio, la corteggiatrice ha spiegato che non meritava un epilogo simile visto che era nel dating show da novembre.

La giovane ha rivelato di avere visto Matteo molto preso a Caserta mentre l'esterna successiva era come assente mentalmente. Secondo Federica, il tronista non avrebbe avuto il coraggio di dirle che aveva già in mente quale "spasimante" scegliere.

Non contenta, Federica Aversano ha spiegato di non credere al fatto che Matteo Ranieri sia una persona empatica e sensibile: "Sei stato una delusione". Infine, la diretta interessata ha abbandonato lo studio del dating show augurando il meglio al tronista, ma lo ha invitato a crescere.

Tina non ci sta e sbotta con Aversano

Di fronte all'attacco di Federica Aversano ai danni di Matteo Ranieri, Tina Cipollari ha espresso la sua opinione. La storica opinionista di Uomini e donne ha preso le difese del tronista ligure.

Tina ha precisato di non essere mai intervenuta in questi mesi sul percorso di Federica, poiché ha sempre lasciato lo studio per evitare discussioni. Tuttavia, Cipollari ha sostenuto che la corteggiatrice non scelta non doveva avere quel tipo di reazione visto che quando ha deciso di partecipare sapeva benissio quali sarebbero state le regole: "La persona immatura in questo momento sei tu".

Successivamente l'opinionista del dating show ha sbottato: "Sei proprio ignorante".

Cipollari non contenta ha rincarato la dose sulla corteggiatrice "scartata" da Matteo: "Non mi sei mai piaciuta, pesante come un macigno" e ha aggiunto che una persona matura avrebbe accettato di non essere stata scelta e se ne sarebbe fatta una ragione.

Nasce una nuova coppia a Uomini e Donne

Prima di concludere il suo intervento Tina Cipollari ha elogiato Matteo Ranieri.

L'opinionista si è complimentata con il tronista per avere deciso di uscire da Uomini e Donne con Valeria Cardone. Secondo Cipollari, Matteo non poteva fare scelta migliore. La diretta interessata ha augurato il meglio alla neo coppia nata negli studi del dating show di Maria De Filippi.

Infine, Tina Cipollari si è complimentata anche per il bellissimo percorso fatto da Valeria nel programma.