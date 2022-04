In occasione della puntata di Uomini e donne, in onda giovedì 21 aprile su Canale 5, Maria De Filippi ha rimproverato Alessandro Vicinanza per avere messo in imbarazzo Desirée. Su Instagram, l'ex corteggiatrice Federica Aversano ha commentato la "sfuriata" della conduttrice criticando l'atteggiamento del cavaliere.

L'accaduto

La conoscenza tra Alessandro e Desirée non è decollata: i due hanno caratteri incompatibili e hanno stili di vita completamente opposti. In particolare, la dama ha confidato di non essere la donna adatta a Vicinanza: lei ha preferito passare la Pasqua in famiglia mentre lui è volato a Ibiza con gli amici.

Nel vedere la ragazza in imbarazzo, Maria De Filippi è intervenuta. La conduttrice di Uomini e Donne ha precisato che anche lei avrebbe preferito trascorrere le festività pasquali con la mamma se fosse ancora in vita. Inoltre, Maria non ha gradito il modo in cui il cavaliere abbia "umiliato" Desirée quando poteva semplicemente dire che non era attratto fisicamente.

Nonostante le giustificazioni di Alessandro, De Filippi ha sbottato: "Non hai avuto sensibilità".

Il commento dell'ex corteggiatrice

Il rimprovero di Maria De Filippi non è passato inosservato, né in studio né tra i telespettatori. Su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Federica Aversano, ha attivato la funzione domande.

Un follower ha chiesto alla ragazza cosa pensasse dell'atteggiamento di Alessandro Vicinanza. Senza peli sulla lingua, l'ex volto del dating show ha spiegato che il cavaliere non ha avuto tatto rispetto all'accaduto. Inoltre, la diretta interessata ha aggiunto: "Ha peccato di leggerezza". Stando al punto di vista di Federica, nessuna persona merita di essere messa in imbarazzo.

Per chi non avesse seguito le vicende di Uomini e Donne, Federica Aversano è la "non-scelta" di Matteo Ranieri. Poco dopo la scelta del tronista ligure, Alessandro Vicinanza aveva chiesto di intraprendere una frequentazione con l'ex corteggiatrice. Quest'ultima, però, ha rifiutato e ha lasciato il programma.

Federica torna ad attaccare Matteo Ranieri

Tra le varie domande ricevute, l'ex corteggiatrice ha deciso di rispondere anche ad un quesito su Matteo Ranieri. Nel dettaglio, l'utente ha chiesto se pensasse ancora all'ex tronista. La diretta interessata ha rivelato che non ha senso parlare di una persona, quando si dovrebbero esprimere solo giudizi negativi. A tal proposito, Federica ha spiegato che non nutre stima nei confronti dell'ex tronista. Matteo Ranieri ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Valeria Cardone: scelta che non è stata digerita da Federica Aversano.