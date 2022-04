Ilie Maneschi ha rilasciato un'intervista a Isa&Chia. L'ex cavaliere di Uomini e donne ha spiegato perché ha abbandonato il dating show di Maria De Filippi da un momento all'altro. Nel fornire la sua versione dei fatti, Ilie si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sulla redazione del programma.

La stoccata dell'ex cavaliere

Ilie era arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano. Sebbene la conoscenza tra i due non abbia mai avuto problemi, di punto in bianco il cavaliere è sparito dallo studio. Nell'intervista il diretto interessato ha ammesso di non essersi sentito se stesso all'interno del programma di Maria De Filippi: "Sarei voluto scappare già il primo giorno".

Maneschi ha confidato che si è sempre sentito inadeguato a certe realtà, nonostante abbia cercato di snaturare il suo essere nella vita di tutti i giorni. L'ex cavaliere non è mai riuscito ad aprirsi realmente come farebbe nel privato, poiché non ama mettere in piazza la sua sfera intima.

I motivo dell'addio al programma

Tra una bordata e l'altra, Ilie Maneschi ha spiegato i motivi dell'uscita di scena da Uomini e Donne. L'ex cavaliere ha rivelato che, essendo manager di una multinazionale statunitense, ha dovuto rispondere alle esigenze dell'azienda.

Inoltre, il diretto interessato ha confidato che sua mamma ha avuto un incidente stradale il giorno dell'ultima registrazione. In un primo momento sembrava non essere accaduto nulla di grave, ma nel momento in cui Ilie e i suoi fratelli hanno compreso la dinamica dell'incidente si sono dedicati alla donna: "Vi posso dire che la salute di mia madre, già compromessa è peggiorata".

La rottura con Ida Platano

Il cavaliere era pronto a conquistare Ida Platano e se necessario si sarebbe anche trasferito a Brescia per amore. La dama ha sempre dichiarato di non essere attratta fisicamente da Ilie, ma mentalmente. Durante la frequentazione con il 47enne, i due volti di Uomini e Donne non ha mai avuto problemi.

Tuttavia, Maneschi non ha gradito di essere stato messo al centro dello studio con Platano, l'ex Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Come spiegato dall'ex cavaliere, in quell'occasione non gli sarebbe stata data la possibilità di raccontare cos'era accaduto il giorno prima in esterna. Maneschi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Dopo quel teatrino io e Ida non ci siamo più seduti".

Stando alla versione del 47enne, i due sono stati piuttosto vicini anche se non è scoccato un bacio: ciò sarebbe avvenuto in aeroporto mentre Ida aspettava il volo per rientrare a casa.

Nel momento in cui Ilie ha comunicato alla dama che non sarebbe più tornato in studio per motivi di lavoro, secondo il suo racconto, Ida sarebbe scoppiata in lacrime.