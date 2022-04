Si è da poco conclusa la messa in onda di una nuova puntata di Uomini e donne. Tra i tanti temi trattati da Maria De Filippi il 26 aprile, spiccano gli aggiornamenti sulle conoscenze dei due ragazzi sul trono. Quando ha visto Luca storcere il naso di fronte alle lamentele delle sue corteggiatrici, però, la presentatrice si è esposta per chiedergli di non fare la vittima: il romano ha baciato in esterna Lilli, è uscito anche con Aurora e ha lasciato a casa Soraia per una settimana.

Tensione nel Trono Classico di Uomini e Donne

Al termine della puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa in tv martedì 26 aprile, si è parlato delle esterne che Luca e Veronica hanno fatto in settimana.

Il romano, in particolare, ha deciso di uscire sia con Lilli che con Aurora, accantonando per qualche giorno Soraia.

Quest'ultima, dopo aver assistito ad uno scambio di baci appassionati tra Salatino e la sua "rivale" dagli occhi azzurri, ha preso parola e si è lamentata.

"Io non ti capisco più, ma che cosa stai facendo?", ha detto la giovane con un tono di voce abbastanza rassegnato.

Mentre il tronista cercava di motivare il suo avvicinamento ad un'altra, la corteggiatrice ha aggiunto: "Ti dico la verità, mi sta scendendo l'interesse. Non ne posso più".

Ascoltando queste affermazioni, Luca ha messo il muso e con ironia ha fatto il seguente commento: "Mi fa piacere questa cosa, molto bene".

Scelta lontana per i giovani di Uomini e Donne

Dopo aver saputo da Maria De Filippi che anche Aurora ha fatto un'esterna con Luca in settimana, Soraia ha ribadito il suo malumore dicendosi stufa di corteggiare una persona che dà attenzioni ad altre.

"Te lo dico già da ora. Se mi porterai in esterna in futuro, io non ti bacio più", ha tuonato la ragazza.

Il protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha provato a protestare per la presa di posizione della sua spasimante, e l'ha fatto sostenendo che neppure per lui è facile barcamenarsi tra tre persone diverse per le quali prova un forte interesse.

Prima che Soraia potesse intervenire, ha preso parola la presentatrice del dating-show e rivolgendosi a Salatino ha detto: "Neanche per loro è una cosa semplice.

Anche tu sei stato nella loro posizione e sai cosa si vive".

Sentendo l'ennesima lamentela di Luca, Maria non si è più trattenuta e gli ha fatto il seguente rimprovero: "Basta fare la vittima, anche perché non lo sei".

Novità su Veronica Rimondi di Uomini e Donne

La conduttrice di Uomini e Donne, dunque, ha usato parole forti ma decise per cercare di far capire a Luca che non esiste solo lui e che anche le tre ragazze che lo stanno corteggiando hanno dei sentimenti che vanno rispettati.

Vista l'indecisione che ha mostrato oggi davanti alle telecamere, è evidente che il romano non è ancora pronto a scegliere: con molta probabilità, infatti, il tronista prenderà una decisione definitiva tra Lilli, Soraia e Aurora poco prima che la stagione 2021/2022 finisca, ovvero tra fine maggio e inizio giugno.

Il 26 aprile si è parlato anche di Veronica e della particolare esterna che ha fatto con Federico. Sebbene sostenga di trovarsi bene con il proprio spasimante, la modenese non si tira indietro dal contestare il suo modo di fare freddo.

"L'ho quasi dovuto pregare per avere un abbraccio. Io sono già gelida di mio, se lui fa così non si può costruire nulla più di un'amicizia", ha commentato Rimondi.

Maria De Filippi ha provato a spiegare al ragazzo che deve lasciarsi andare emotivamente e fisicamente se vuole tentare di conquistare la tronista, anche perché il "rivale" Matteo ha l'atteggiamento giusto e potrebbe portargliela via nelle prossime settimane.