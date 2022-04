Matteo Ranieri torna a parlare della sua scelta finale a Uomini e donne. Il tronista ligure, dopo aver coronato il suo sogno d'amore con la corteggiatrice Valeria, non ha risparmiato delle nuove stoccate velate nei confronti dell'altra pretendente Federica Aversano, arrivata al rush finale di questo percorso.

In particolar modo Matteo ha confessato per la prima volta che, nel momento in cui ha visto Valeria arrivare in studio per lui, ha subito capito che sarebbe stata la donna giusta per lui.

Matteo Ranieri torna a pungere Federica dopo la scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e donne è stato uno dei più chiacchierati di questa edizione del dating show di Maria De Filippi.

Il celebre tronista ligure, infatti, al rush finale ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Valeria, una delle pretendenti arrivate nelle ultime settimane del percorso.

Niente da fare, quindi, per Federica Aversano, che nonostante fosse presente fin dal primo giorno del trono di Matteo Ranieri, non ha avuto la meglio al rush finale.

A distanza di un mese dalla fine di questo percorso e dalla scelta finale a Uomini e donne, Matteo ha rilasciato nuove dichiarazioni con le quali è tornato a "pungere" Federica Aversano, che subito dopo la scelta non ha perso occasione per sbottare contro il tronista, accusandolo di averla presa in giro.

La frecciatina velata di Matteo per Federica Aversano

"Quando ho guardato Valeria per la prima volta negli occhi è come se per me non fosse più esistita nessun'altra" ha dichiarato l'ex tronista Matteo in una recente intervista rilasciata a Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

In questo modo Matteo ha confermato che quello con Valeria sarebbe stato un colpo di fulmine dato che, fin dal primo momento in cui l'ha vista arrivare in studio, ha capito che sarebbe stata quella giusta per lui.

Eppure, malgrado il raggiungimento di questa consapevolezza, Matteo è andato avanti con il suo percorso ancora per un po' di settimane, andando anche a riprendere Federica che aveva scelto di lasciare il programma.

'Valeria è la ragazza giusta', svela Matteo Ranieri dopo U&D

A quanto pare, però, il tronista aveva già le idee molto chiare sul da farsi, motivo per il quale le sue dichiarazioni sembrano essere delle frecciatine rivolte verso la "non scelta" Federica.

"Penso di aver trovato per la prima volta nella mia vita la ragazza giusta. È un insieme di dolcezza e bellezza che mi fa stare bene. Sono cotto di lei" ha aggiunto ancora l'ex tronista di Uomini e donne.

A tal proposito, Matteo ha poi aggiunto che adesso sta cercando un nuovo appartamento a Genova per poter trascorrere del tempo in compagnia di Valeria.