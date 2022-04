Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Uomini e donne. Nella puntata di oggi, 5 aprile a partire dalle ore 14:45 su Canale 5, i riflettori saranno totalmente puntati su uno dei protagonisti del programma: Armando Incarnato, uno dei personaggi più discussi del dating show condotto e ideato da Maria De Filippi. Da tempo, infatti, è al centro di polemiche per le sue opinioni su Alessandro Vicinanza. I due non perdono mai l'occasione per discutere apertamente. Pertanto, anche nell'appuntamento di oggi, il Cavaliere partenopeo non sarà da meno e avrà da ridire sul giovane di Salerno.

Inoltre, non mancheranno altri interessanti colpi di scena all'interno del programma. Infatti potrebbe esserci il ritorno di un altro personaggio.

Armando Incarnato a Uomini e Donne esprimerà la sua opinione

Stando alle anticipazioni sulla puntata di oggi, 5 aprile, di Uomini e Donne, i riflettori saranno puntati nuovamente su Armando Incarnato - il Cavaliere partenopeo. Da sempre, è conosciuto al pubblico per le sue frequentazioni, ma anche per le sue opinioni in merito agli altri protagonisti del programma stesso. Pertanto, spesso, si ritrova al centro di discussioni e polemiche.

D'altronde, anche in questa nuova puntata del programma, non sarà da meno. Sarà pronto ad esprime il suo giudizio su una coppia molto discussa: Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

In particolare, tornerà a discutere apertamente con quest'ultimo, poiché ritiene che partecipi al dating show solo ed esclusivamente per ottenere maggiore notorietà e visibilità. Pertanto, metterà in dubbio le sue buone intenzioni e la sua voglia di conoscere la dama in questione.

Armando chiuderà il rapporto con Aneta a Uomini e Donne

Inoltre, ci sarà un altro colpo di scena durante la puntata di Uomini e Donne. Dopo aver frequentato per diverso tempo Aneta, il Cavaliere partenopeo deciderà di interrompere la loro relazione. A detta di Armando, sembra che la dama faccia fatica a lasciarsi avvicinare sul piano fisico.

Pertanto, preferirà chiudere il suo rapporto con lei, dopo che si sono visti diverse volte. D'altro canto, però, si dichiarerà pronto a mettersi in gioco con altre ragazze.

Difatti, sarà prevista un'altra novità: il Cavaliere accetterà il corteggiamento di ben due nuove dame che faranno il loro ingresso all'interno del programma.

Infine, potrebbe far ritorno un altro personaggio: Riccardo Guarnieri. Si tratta proprio dell'ex di Ida Platano, il quale dopo aver frequentato anche un'altra donna, Roberta, è tornato single. Pertanto, è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe ripresentarsi in studio.