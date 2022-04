Nervi tesi nello studio di Uomini e donne e si riaccende lo scontro infuocato tra Tina Cipollari e Ida Platano. Anche nel pomeriggio dell'8 aprile, le due protagoniste della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi si sono ritrovate ai ferri corti, dopo che l'opinionista ha messo in discussione il comportamento di Ida.

Tina ha polemizzato con la dama del trono over evidenziando il fatto che, da quando è presente nel parterre della trasmissione Mediaset, ha ottenuto dei vantaggi dal punto di vista economico, sponsorizzando prodotti sui social.

Tali parole hanno mandato in tilt Ida, che ha subito sbottato ed ha provato a difendersi.

TIna Cipollari sbotta contro Ida Platano: scontro infuocato a Uomini e donne

All'interno dello studio di Uomini e donne, Tina e Ida si sono ritrovate per l'ennesima volta ai ferri corti.

Il motivo? Tina ha messo in discussione la buona fede dei comportamenti di Ida Platano, evidenziando il fatto che anche lei, da quando è diventata una delle "super-protagoniste" del programma, è diventata una sorta di influencer social, dove sponsorizza diversi prodotti.

Tali accuse hanno scatenato l'ira di Ida Platano, la quale si è provata a difendere dicendo di non aver mai sfruttato la popolarità della trasmissione di Maria De Filippi per fare business.

'Guadagni ben soldi con le sponsorizzazioni', sbotta Tina contro Ida Platano

"Pure tu potresti stare qua per pubblicizzare prodotti, dato che guadagni bei soldini. Quando fai le sponsorizzazioni guadagni bene" ha sbottato Tina Cipollari, rincarando la dose nei confronti della storica dama di Uomini e donne over.

"È credibile una che si innamora ogni venti giorni?" ha proseguito ancora Tina, che ha messo in discussione il comportamento di Ida.

"Non ho mai usato il programma per uno scopo economico, io non ho bisogno di niente. Sono le aziende che ti contattano. Io non ho bisogno di niente. Io non ti permetto. Io mi sono mantenuta sempre da sola e non ho avuto bisogno di nessuno" ha subito replicato Ida, dopo che Maria De Filippi le ha dato la parola per potersi difendere.

'Non ho mai preso in giro nessuno', replica Ida dopo le accuse di Tina a Uomini e donne

"Non ho mai preso in giro nessuna di queste persone" ha ribadito a chiare lettere Ida Platano, smentendo così le allusioni di Tina e i sospetti secondo cui avrebbe preso in giro le persone a Uomini e donne.

"E perché lo fai se non ne hai bisogno?" ha subito aggiunto Tina Cipollari, curiosa di sapere perché Ida abia ceduto al fascino delle sponsorizzazioni social, dato che sostiene di avere un lavoro che le garantisce già di poter provvedere a se stessa, senza dipendere da nessuno.