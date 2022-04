La storica conduttrice - nonché ideatrice - del reality Uomini e Donne, Maria De Filippi, starebbe lavorando ad un nuovo progetto Mediaset, già da diverso tempo. Sembra che sia intenzionata a mettere in piedi un format con i personaggi famosi in cerca del grande amore. La notizia giunge dal settimanale Nuovo Tv e sembra che il nuovo reality sia stato pensato per otto puntate, le quali andrebbero in onda in prima serata nel periodo estivo, al posto di Temptation Island - condotto da Filippo Bisciglia.

Chi potrebbe condurre Uomini e Donne Vip

Sembra che Temptation Island non possa andare in onda questa estate in seguito a dei problemi di diritti con il format originale.

Pertanto, Maria De Filippi si è messa subito all'opera per pensare a un qualcosa di nuovo, in grado di poter ottenere anche un gran seguito dal pubblico. Così è nata l'idea di Uomini e Donne adattata al mondo dei Vip.

D'altronde, però, la moglie di Maurizio Costanzo non sarà la conduttrice del programma. Sembra che Maria, infatti, abbia deciso di puntare su un volto più giovane: Silvia Toffanin. Già in passato, ha chiesto all'ex letterina di Passaparola di prendere il timone di alcune trasmissioni quali Temptation Island Vip e Amici Celebrities. D'altro canto, però, la giovane conduttrice non ha mai accettato per dedicarsi di più alla sua famiglia e a Verissimo.

Adesso che i suoi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina sono più grandi, sembra che possa tranquillamente prendere le redini di questo nuovo reality firmato Mediaset.

D'altronde sarebbe, per lei, un'ottima opportunità per mettersi alla prova e per dare una grande svolta alla sua carriera lavorativa. Inoltre, già da tempo, ha dimostrato di piacere particolarmente al pubblico grazie alle sue qualità e alla sua semplicità.

I possibili protagonisti di Uomini e Donne Vip

Oltre al nome della possibile conduttrice di Uomini e Donne Vip, sembra che sia stata già stilata la lista dei possibili protagonisti single.

Potrebbero esserci: Pamela Prati e Valeria Marini. Le due amiche hanno già dimostrato, più volte, di aver avuto un brutto trascorso a livello sentimentale. Inoltre, spicca anche un altro nome: Antonio Zequila, il quale ha dichiarato di essere single già da diverso tempo.

Per il momento non si conoscono altre indiscrezioni riguardo i possibili partecipanti al nuovo reality ma è tutto ancora da confermare, si tratta al momento solo di ipotesi.

La nuova versione del programma non andrà sicuramente a cancellare quella pomeridiana, la quale vanta un ottimo seguito. Difatti, quotidianamente registra circa il 26% di share con oltre tre milioni di telespettatori. Pertanto, sarebbe impossibile privare la rete Mediaset di un reality che tocca numeri così importanti.