Uomini e Donne in versione Vip potrebbe sbarcare su Canale 5. Secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il dating show ideato da Maria De Filippi non sarebbe solo un’idea su carta ma potrebbe prendere il posto di Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia.

L'indiscrezione

Da qualche settimana a questa parte, i rumor parlano di una possibile versione Vip di Uomini e donne. Sebbene non ci sia stata alcuna conferma da parte dei vertici di Cologno Monzese, il settimanale Nuovo sembra non avere dubbi.

Stando alle indiscrezioni, il dating show ideato da Maria De Filippi potrebbe essere mandato in onda in estate al posto di Temptation Island - programma condotto da Filippo Bisciglia.

Secondo quanto riportato da Riccardo Signoretti, le puntate potrebbero essere otto e potrebbero essere registrate in primavera. Alla conduzione di Uomini e Donne potrebbe esserci Silvia Toffanin: la conduttrice è reduce degli ottimi ascolti di Verissimo con il doppio appuntamento di sabato e domenica.

I possibili tronisti

Riccardo Signoretti si è spinto oltre. Il direttore del noto magazine ha ipotizzato anche i nomi dei tre possibili "vipponi" seduti sul trono di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni, Maria De Filippi potrebbe dare una chance a Pamela Prati, Antonio Zequila e Valeria Marini.

In realtà, alcuni nomi ipotizzati sembrerebbero essere scartati in partenza. La showgirl sarda potrebbe creare qualche malumore a Mediaset: Pamela infatti, in una recente intervista, ha rivelato di avere avviato una causa legale contro Barbara d'Urso per il caso legato a Mark Caltagirone.

Valeria Marini, invece, sarebbe alla ricerca dell'amore dopo le numerose delusioni ricevute.

Antonio Zequila invece, dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi ha sostenuto di essere un uomo impegnato da 10 anni. La sua compagna Marina Fadda, in una recente intervista, ha spiegato di non avere mai voluto rendere pubblica la relazione con Zequila per motivi di lavoro: essendo un medico, la donna non vuole che i suoi pazienti la guardino con occhi diversi.

Inoltre, Marina ha spiegato di non credere più al matrimonio, visto che è stata sposata già una volta: "Non mi serve firmare un contratto con lui".

Temptation Island sarebbe rinviato a data da destinarsi

Che fine farà Temptation Island se dovesse essere sostituito da Uomini e Donne Vip? Al momento si tratterebbe di una cancellazione momentanea.

Non è escluso che il docu-reality dell'estate possa solamente cambiare il periodo di programmazione.

Per ora, però, si tratta di supposizioni in quanto né Mediaset né la stessa Maria De Filippi o il suo staff hanno confermato il dating show in versione vip ed estiva.