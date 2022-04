L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 2 al 6 maggio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni legate all'appuntamento che sarà trasmesso lunedì 2 maggio su Rai 3 rivelano che Marina e Roberto continueranno a essere l'una al fianco dell'altro, mentre Chiara si ritroverà a dover gestire una situazione decisamente difficile con i giornalisti, che la prenderanno d'assalto.

Chiara vessata dai giornalisti: anticipazioni Un posto al sole del 2 maggio

Nel dettaglio le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole, che sarà trasmessa lunedì 2 maggio in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Chiara.

La giovane ragazza si ritroverà a essere vessata dai giornalisti dopo le dichiarazioni che ha scelto di fare alla polizia in merito alle dinamiche di quel fatale incidente stradale che costò la vita a suo padre.

Chiara ha scelto di liberarsi di questo peso che ormai portava dentro da troppo tempo e che non le permetteva più di vivere serenamente la sua vita.

Per tale motivo si ritroverà a dover gestire la "folla inferocita" dei giornalisti che, al termine della sua deposizione, cercherà in tutti i modi di riuscire ad avere nuove dichiarazioni da parte della ragazza su quello che è accaduto in quella drammatica notte. Riuscirà Chiara a mantenere i nervi saldi?

Marina e Roberto alleati e Lara interviene: anticipazioni Upas del 2 maggio

Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 rivelano che Marina e Roberto continueranno a essere uniti, l'uno al fianco dell'altro.

Per tale motivo Lara si metterà al lavoro per cercare di tenerli a debita distanza e così si metterà all'opera per giocarsi il "tutto per tutto".

Questa volta, infatti, Lara ha intenzione di stringere una nuova alleanza con Fabrizio.

Occhi puntati anche sulle vicende di Raffaele: per evitare di soccombere a un'altra serata dominata dalla noia e dalla solitudine, data la crisi matrimoniale che sta vivendo con sua moglie Ornella, il portiere di Palazzo Palladini cercherà una compagnia del tutto inaspettata.

Confermato l'appuntamento con Upas nell'access prime time di Rai 3

Inizia così la nuova settimana di programmazione dal 2 al 6 maggio 2022 di Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3 che tutte le sere continua ad appassionare una media che sfiora la soglia dei due milioni di telespettatori a serata con picchi che toccano anche il 9%.

A differenza dell'altra soap italiana targata Rai 1, Il Paradiso delle signore 6, Un posto al sole proseguirà la sua messa in onda per tutta la stagione estiva, fatta eccezione per una breve interruzione prevista come tutti gli anni ad agosto.