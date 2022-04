Un posto al sole prosegue con nuovi appuntamenti su Rai 3 e secondo le anticipazioni dall'11 al 15 aprile presto ci saranno importanti novità per Riccardo e Rossella che torneranno ad essere protagonisti. Il fratello del medico, infatti si presenterà a Napoli e dopo aver discusso con Virginia, Riccardo si lascerà andare ad un bacio passionale. Marina e Fabrizio saranno di fronte a un bivio, mentre Nunzio si impegnerà a tenere Chiara lontana dalla sua dipendenza. Occhi puntati anche su Bianca, alle prese con una nuova sfida.

Il fratello di Riccardo arriverà a Napoli

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'11 al 15 aprile rivelano che i riflettori saranno puntati sulla coppia formata da Riccardo e Rossella. Per i due giovani fidanzati sembrerà essere tornato il sereno, presto tutto cambierà. Dopo aver trascorso una bellissima notte insieme, Crovi e Rossella si recheranno in ospedale e qui incontreranno Stefano, il fratello di Riccardo, deciso a chiarire con lui. Crovi bloccherà subito suo fratello, dicendogli di andare via, ricordandogli che ha distrutto il suo matrimonio con Virginia.

Il rapporto tra Rossella e Riccardo sarà a rischio: anticipazioni Un Posto al sole

Durante la settimana di Un Posto al sole dall'11 al 15 aprile Riccardo e suo fratello avranno un duro scontro in cui emergerà ancora molto rancore per il tradimento subito dal medico.

Rossella proverà a calmare gli animi, ma poco dopo in reparto ci sarà Virginia a rincarare la dose. La donna dirà al suo ex marito che la presenza di Stefano non dipende da lei, ma Riccardo le ricorderà di essere scappato da Bolzano per non vederli e se li ritrova entrambi a Napoli. La discussione tra Riccardo e Virginia proseguirà in sala medici e qui la donna metterà alle strette il suo ex marito.

Bianca dovrà rubare il telefono a Viola: anticipazioni settimana 11-15 aprile

Nella settimana dall'11 al 15 aprile a Un Posto al sole Virginia provocherà Riccardo in sala medici. Se non le importa più niente di lei perché si infervora in quel modo? Crovi proverà a tenere testa alla sua ex moglie guardandola negli occhi, ma poco dopo tra i due scatterà un bacio passionale.

Per Rossella sarà l'ennesima delusione? Un'altra coppia a rischio sarà quella di Fabrizio e Marina, perché l'uomo farà una sorpresa a sua moglie, ma non sortirà l'effetto desiderato. Nunzio, invece, farà di tutto per tenere lontana Chiara dalla droga, ma Lara non gli permetterà di raggiungere facilmente il suo obiettivo. I riflettori saranno puntati anche su Bianca che continuerà ad essere coinvolta dalla web challenge. La misteriosa voce chiederà alla bambina di impegnarsi in un'altra sfida: questa volta dovrà rubare il cellulare di Viola Bruni. Infine, Micaela farà a Niko una particolare richiesta che riguarda le festività della Pasqua.