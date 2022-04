Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 3 da lunedì 2 a venerdì 6 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Lara vorrà allearsi con Fabrizio, in modo tale da tenere lontani Roberto e Marina. Nel frattempo, Ferri subirà aspre critiche da Filippo e Marina per il modo in cui ha trattato Chiara. Proprio per questo Roberto si sentirà in colpa e prenderà la decisione di dimettersi dalle imprese Petrone. Tutto questo porterà ad una ridefinizione del rapporto tra l'uomo, Lara e Marina.

Proprio quest'ultima ancora una vorrà porrà resistenza ai sentimenti che prova nei confronti di Ferri.

Infine, Rossella sotto consiglio di Nunzio proverà a riavvicinarsi a Riccardo. Nel mentre però, Michele avrà dei dubbi e non si fiderà più di quest'ultimo.

Lara vorrà allearsi con Fabrizio per allontanare Roberto da Marina

Nelle puntate di Un posto al Sole in onda settimana prossima, Chiara sarà circondata dai giornalisti per la sua deposizione alla polizia. Nel mentre, Lara tenterà un nuova strategia per allearsi con Fabrizio, in modo tale da tenere separati Roberto Ferri e Marina. Intanto, Raffaele per resistere ad un'altra serata in solitudine senza Ornella, cercherà una compagnia del tutto inaspettata.

Infatti, il portiere di palazzo Palladini cercherà altrove quello che gli manca della sua famiglia.

Poco dopo, verrà fatta una rivelazione a Chiara che provocherà delle ripercussioni nei confronti di Filippo, Roberto e Marina. Allo stesso tempo, Lara cercherà vendetta e per questo rivelerà una verità importante a Fabrizio su quello che prova Marina.

Roberto si dimetterà dalle imprese Petrone

Successivamente, Roberto sarà molto colpito dalle critiche si Filippo e Marina per il modo in cui ha trattato Chiara. Proprio per questo motivo, Ferri prenderà una decisione del tutto inaspettata. Nel mentre, Raffaele non riuscirà più a negare di essere attratto da Elvira e quindi si troverà ad un bivio, cioè dovrà decidere se mettere a rischio il matrimonio con Ornella o se gli resterà fedele.

Intanto, Roberto Ferri dopo essersi dimesso dalle imprese Petrone riceverà delle reazioni positive da parte di molti, ma ciò ridefinirà anche il rapporto tra lui, Lara e Giordano.

Poco dopo, Albero farà una sorpresa a Clara che resterà di stucco. Invece, Rossella su consiglio di Nunzio proverà a riavvicinarsi a Riccardo. Nel mentre, Michele comincerà ad avere dei dubbi nei confronti di Riccardo. Infine, Marina si ritroverà ancora una volta ad opporre resistenza ai suoi sentimenti per Ferri.