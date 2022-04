Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 maggio, verrà dato ampio spazio al personaggio di Marina. Dopo la confessione di Chiara alla polizia, Roberto deciderà di rinunciare alla vendita dell'albergo mentre Lara penserà ad un modo per vendicarsi. Per quanto tardivo e apparentemente necessario, il pentimento di Roberto rappresenterà però l'inizio di un reale processo di redenzione che porterà l'uomo a riesaminare la sua vita. La sua nuova presa di coscienza finirà per riavvicinarlo molto all'imprenditrice Giordano. Attenzione però perché Nina Soldano ha sottolineato di non dare affatto per scontato il fatto che Marina possa ricascarci con suo ex.

Nina Soldano: ‘Roberto è sempre stato il tallone d’Achille di Marina’

Il pentimento di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), per quanto tardivo, apparirà comunque sincero agli occhi di Marina (Nina Soldano). La donna, infatti, dovrà sforzarsi non poco per tenersi a distanza dal suo ex e non ricadere nei soliti errori. Chi pensa però che questo possa essere il prologo all'ennesimo ritorno di fiamma tra i due si sbaglia.

Nina Soldano ha infatti affermato che nulla è scontato. L'attrice, pur non smentendo un possibile riavvicinamento, ha fatto intendere che ci saranno diverse sorprese e nulla avverrà in modo lineare. Queste le sue parole: "Roberto è sempre stato il tallone d’Achille di Marina, ma non date nulla per scontato, neanche un allontanamento da Fabrizio".

Upas, anticipazioni dal 2 al 6 maggio: Lara vuole la sua vendetta

Dopo essere stato attaccato da Filippo (Michelangelo Tommaso) e Marina per le sue ultime azioni, Roberto si renderà conto di essere andato troppo oltre e deciderà di dare le dimissioni dal gruppo Petrone. Il suo gesto sarà apprezzato dalla sua ex ma scatenerà l'ira di Lara (Chiara Conti).

La donna, desiderosa di vendicarsi, deciderà di rivolgersi a Fabrizio (Giorgio Borghetti) per ottenere la sua alleanza. Rosato, che non nutre di certo simpatia per l'ex socia di Menkov, rifiuterà la proposta della donna. Quest'ultima, consapevole che l'uomo avrebbe detto di no si giocherà però un asso nella manica.

Un posto al sole, trame 2-6 maggio: la lettera di Marina

Lara consegnerà a Fabrizio la lettera che Marina aveva indirizzato a Ferri, in cui la donna dichiarava di amarlo ancora. Fabrizio, sconvolto dalle parole della moglie, correrà da lei chiedendole cosa provi ancora per Roberto. La donna, non sapendo di essere stata smascherata, si terrà sul vago rassicurando l'uomo che la loro rottura non c'entra con il suo ex.

Rosato vedrà nella sua mancanza di sincerità un affronto e le chiederà di accelerare le pratiche di separazione. Oramai disperato, Fabrizio riprenderà in mano la bottiglia di whisky, ma resta aperta una questione. Ora che ha perso tutto, Rosato accetterà la proposta di Lara per vendicarsi di Roberto e allontanarlo definitivamente da Marina? Nei prossimi giorni se ne saprà di più.