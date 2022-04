Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella settimana da lunedì 11 a venerdì 15 aprile ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno il triangolo formato da Riccardo, Virginia e Rossella. Purtroppo, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Stefano, il fratello del dottor Crovi, rivedrà il suo consanguigneo e la sua ex. A quel punto, scoppierà una lite e accadrà l'inaspettato. Infatti, il medico bacerà la sua ex moglie e Rossella, pertanto, verrà tradita.

Un posto al sole, anticipazioni al 15 aprile: Riccardo e Rossella passano la notte insieme, Stefano va in ospedale

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà un nuovo ingresso nel cast della soap opera partenopea. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dall'11 al 15 aprile rivelano che Stefano, il fratello di Riccardo, arriverà a Napoli. La storia d'amore fra il dottor Crovi e Rossella sta procedendo a gonfie vele, nonostante i problemi di coppia avuti all'inizio, a causa della presenza ingombrante di Virginia. I due medici trascorreranno una notte insieme ma, al mattino, Riccardo avrà una bella gatta da pelare. Infatti, il dottore rivedrà suo fratello Stefano in ospedale.

Un posto al sole, trame al 15 aprile: Stefano e Riccardo ai ferri corti, Rossella calma il compagno

La situazione degenererà, quando Riccardo rivedrà l'uomo che ha distrutto il suo matrimonio con Virginia. Il medico non vorrà sentire le parole di suo fratello, arrivato a Napoli per avere un chiarimento con lui. Nel frattempo, Rossella tenterà di calmare il suo fidanzato, ma non ci riuscirà.

Successivamente, il dottor Crovi incontrerà la sua ex moglie e tenterà di schivarla. Purtroppo, Virginia non mollerà la presa e racconterà al suo ex marito di non c'entrare nulla con l'arrivo di Stefano in città.

Un posto al sole, puntate al 15 aprile: Riccardo bacia Virginia, Rossella viene tradita

Riccardo sarà esasperato per la situazione.

A tal proposito, il dottor Crovi rivelerà alla sua ex moglie di essere andato via da Bolzano per non avere più niente a che fare sia con lei, che con suo fratello Stefano. A quel punto, Virginia porterà il suo ex marito in una stanza più riservata dell'ospedale, per non fare sentire i loro discorsi confidenziali. La dottoressa agirà d'astuzia e giocherà le sue carte, provando a riconquistare Riccardo. Virginia provocherà il dottor Crovi, chiedendogli perché se l'è presa così tanto se non prova più niente per lei. Gli ex coniugi si riavvicineranno e quando il medico incrocerà lo sguardo di Virginia, la coppia si bacerà e si lasceranno andare alla passione. Rossella, pertanto, verrà tradita ma, al momento, Graziani non verrà a sapere quanto accaduto. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se la relazione fra Riccardo e Rossella proseguirà o se terminerà dopo la scoperta del tradimento.