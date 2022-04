Le puntate di Un posto al sole proseguono con la propria messa in onda su Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 aprile ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea.

In particolar modo, Roberto inizierà a sentire la mancanza di Marina, ma Giordano tramerà alle sue spalle per rovinare i suoi progetti imprenditoriali e salvaguardare l'albergo che Chiara ha ereditato da suo padre. Nel frattempo, Riccardo sarà alle prese con suo fratello Stefano e Ornella dovrà gestire la delicata situazione dei fratelli Crovi.

Raffaele ed Elvira, invece, continueranno ad approfondire la conoscenza.

Un posto al sole, trame al 29/4: a Roberto manca Marina

La storica relazione fra Roberto Ferri e Marina Giordano ha avuto alti e bassi, passando da periodi di grande amore, a periodi di odio e vendette. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, l'imprenditrice aveva tradito Fabrizio, lasciandosi andare alla passione con il suo ex marito. In quell'occasione, Marina non aveva voluto lasciare Rosato e aveva scritto una lettera a Ferri, confidandogli che non avrebbero potuto avere un futuro insieme. Roberto era rimasto molto male per quanto accaduto, perché desiderava ricostruire la sua relazione con Giordano.

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda in televisione dal 25 al 29 aprile, Ferri sentirà un po' di nostalgia e, pur non ammettendolo, inizierà a sentire la mancanza della sua ex moglie.

Upas, puntate al 29/4: Marina trama alle spalle di Roberto

Nel frattempo, mentre Roberto penserà a Marina, Giordano tramerà alle sue spalle. L'imprenditrice, infatti, cercando forse di colmare l'assenza di suo marito Fabrizio, deciderà di impegnarsi per aiutare Nunzio e Chiara a salvarsi dalle losche mire di Ferri. In particolar modo, la mamma di Elena cercherà di mettersi di traverso in ogni modo, cercando di evitare la vendita dell'albergo di Petrone.

Le anticipazioni rivelano che Marina riuscirà nel suo intento di salvare l'hotel. Infatti, Giordano riuscirà a mettere con le spalle al muro il suo ex e gli impedirà di mettere le mani sull'albergo. Al momento, non è chiaro in quale modo Marina riuscirà a convincere Ferri.

Upas, anticipazioni fino al 29/4: Riccardo e Stefano ai ferri corti

Nel frattempo, nell'ospedale dove lavora Rossella si consumerà l'ennesimo scontro fra i fratelli Crovi: Riccardo e Stefano avranno una discussione. Al momento, però, non è chiaro come mai i consanguinei arriveranno alla lite, ma è ipotizzabile che riguardi il flirt che Stefano ha avuto con Virginia, tempo prima.

A quel punto, Ornella sarà costretta a gestire la lite dei fratelli Crovi e dovrà prendere in mano la situazione anche con Rossella. A causa di questo imprevisto avvenuto sul luogo di lavoro, la dottoressa Bruni sarà impegnata più tempo nella struttura ospedaliera e, pertanto, sarà ancora più distante da Raffaele. Nel frattempo, il portiere di Palazzo Palladini continuerà ad approfondire la sua amicizia con Elvira.

Al momento, il rapporto fra la mamma di Samuel e il marito di Ornella non sfocerà in una relazione amorosa, ma il loro rapporto metterà a disagio qualcuno che non è a conoscenza della situazione familiare di Giordano.

Renato, intanto, riceverà una visita inaspettata, ma non è chiaro di chi si tratti. Infine, verranno trattate le vicende di Speranza, che vorrà lasciarsi andare alla passione con Samuel, ma suo padre Espedito e i suoi fratelli arriveranno a Napoli e ostacoleranno i suoi piani.