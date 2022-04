Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 aprile, Marina deciderà di aiutare Chiara contro Lara e Ferri. Inoltre Niko sarà geloso del rapporto creatosi tra Micaela e Jimmy, mentre Renato proverà a resistere al carattere passionale di Giuditta.

I rapporti tra Nunzio e Chiara sono tesi

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 18 aprile, Viola ragionerà con Ornella che non bisognerà mai dare per scontato l'oggetto del proprio amore.

Intanto il corso di sommelier sarà vicino alla conclusione e non mancheranno le sorprese finali. Inoltre i rapporti tra Chiara e Nunzio saranno molto complicati. La giovane Petrone confiderà nella vicinanza di Marina e quest'ultima si confronterà con Roberto Ferri.

Nell'episodio di martedì 19 aprile, la signora Giordano deciderà di aiutare fino in fondo Chiara e farà di tutto affinché Ferri non possa farle del male. Nel frattempo Angela tenterà di riavvicinarsi a Franco, ma la sua partenza per la Sicilia è sempre più vicina e la cosa pertanto sembra di difficile soluzione. In tutto questo Raffaele ragionerà su come comportarsi nella sua storia con Ornella, ma soprattutto proverà a comprendere cosa è per lui Elvira.

Renato è ubriaco e non ricorda quanto successo la sera precedente

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 20 aprile, nonostante Ferri la ricatterà ripetutamente, Chiara non cederà e resisterà all'uomo. Intanto Riccardo riferirà a Rossella alcune importanti notizie riguardanti Virginia. Inoltre Renato sarà ubriaco e non ricorderà assolutamente nulla di quanto accaduto la sera precedente.

Giuditta sarà sicura riguardo al loro passato, ma soprattutto sul futuro.

Nella puntata di giovedì 21 aprile, la preoccupazione sulla salute di Chiara, determineranno dei riflessi pure su altre persone e potrebbe portare alla crisi dell'alleanza creatasi da poco con Marina. Nel frattempo Jimmy passerà molto tempo con Micaela e lo porterà a tirare fuori un lato del suo carattere sconosciuto a Niko, tanto che il ragazzo mostrerà molta gelosia nel legame creatosi tra il bambino e la madre.

In tutto questo Renato si troverà in crisi dopo avere ricevuto la visita di una persona.

Riccardo si confronta con il fratello

In base agli spoiler di venerdì 22 aprile, Ornella proverà ad avvicinarsi a Raffaele, ma dei problemi in ospedale saranno da ostacolo. Intanto Giordano riceverà un messaggio che lo metterà in situazione di crisi. Inoltre Renato proverà non farsi travolgere dalla passione di Giuditta. In tutto questo Marina apprenderà cosa è accaduto a Chiara si scaglierà contro Roberto e Lara, mentre Riccardo Corvi dovrà nuovamente confrontarsi con il fratello. Infine Guido, suo malgrado, dovrà intraprendere un dialogo alquanto imbarazzante con Samuel.