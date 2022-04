Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda dal 4 all'8 aprile, Michele tornerà a Napoli e questo porterà Giancarlo ad essere geloso, ma Silvia si rifugerà in lui per non pensare al marito. Inoltre Alberto scoprirà una cosa che ha a che fare con Clara che lo farà arrabbiare, mentre Franco ed Angela saranno così tanto presi dal loro problemi personali che non si renderanno conto delle difficoltà di Bianca.

Nunzio si scontra con Ferri e Franco

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 4 aprile, Nunzio sarà infuriato perchè Chiara ha ripreso nuovamente ad assumere della cocaina, ma più che con lei se la prenderà con chi l'ha portata a compiere questo gesto. Intanto Franco ed Angela saranno sempre in conflitto, ma faranno in modo di aiutare Bianca alle prese con molte difficoltà a scuola. Inoltre Giancarlo non potrà che essere geloso di fronte al ritorno a Napoli di Michele.

Nell'episodio di martedì 5 aprile, Nunzio vorrà in cuor suo dare un poco di sollievo a Chiara ed avrà duri confronti sia con Ferri che con Franco. Nel frattempo Lara e Roberto proseguiranno nel loro obiettivo di destabilizzare Petrone.

In tutto questo il fatto che Michele è tornato in città, è stato motivo di reazioni emotive sia da parte dei familiari che dei suoi più cari amici.

Alberto deve far fronte alla presenza di Marika

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 6 aprile, Michele, dopo essere stato per tanti mesi lontano da Silvia, opterà per assumere una scelta diffficile in merito al suo matrimonio.

Intanto Nunzio, dopo aver a lungo litigato sia con Franco che con Ferri, acconsentirà ad accettare la proposta formulatagli tempo addietro da Chiara. Inoltre Franco ed Angela saranno così tanto distratti dai loro problemi personali, che non capiranno ciò che sta capitando nella vita di Bianca.

Nella puntata di giovedì 7 aprile, Viola inizierà il suo primo giorno come supplente nella classe di Bianca.

Questo determinerà nella bambina un momento di serenità, che però non durerà molto in quanto avrà una cocente delusione. Nel frattempo Nunzio sarà pronto a partire, con Giulia che tenterà di fargli cambiare idea al fine di attenuare i conflitti con Franco. In tutto questo Silvia, grazie al sostegno di Giancarlo, riuscirà a non pensare a Michele. Quest'ultimo ragionerà su cosa fare in futuro. Clara invece si comporterà in modo alquanto strano, mentre Alberto dovrà fronteggiare la presenza di Marika.

Bianca potrebbe ricadere nella pericolosa web challenge

In base agli spoiler di venerdì 8 aprile, nonostante Franco abbia mostrato la sua contrarietà, Angela sceglierà di lasciare Napoli. Di fronte a questa situazione diventerà sempre più concreto il pericolo che Bianca possa nuovamente cadere nella pericolosa web challenge. Intanto Fabrizio tornerà in città e comunicherà a Marina una notizia improvvisa, che porrà la donna di fronte ad una scelta. Infine Alberto porterà Federico nuovamente da Clara, ma in quella circostanza apprenderà una cosa che lo farà adirare.