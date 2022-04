Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, il real drama dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni della puntata di Upas del 13 aprile svelano nuovi colpi di scena. Lara penserà di sfruttare a vantaggio suo e di Ferri, quanto le aveva confessato la giovane Petrone sotto effetto degli stupefacenti. La donna, pertanto, cercherà di tornare sull'argomento in un momento in cui la ragazza risulta essere più lucida. Il suo intento sarà di farsi raccontare nello specifico come sono andate le cose la sera dell'incidente per poterla poi ricattare.

Bianca, al contempo, dopo aver provato già una volta a sottrarre il cellulare a Viola, si rimetterà all'opera per compiere il furto. Riccardo, invece, preoccupato a causa di un momento di vicinanza con Virginia, prenderà una decisione importante con Rossella.

Upas, episodio 13 aprile: Chiara sotto scacco

Nel corso della puntata di Upas del 13 aprile, Nunzio cercherà di fare di tutto pur di tenere la fidanzata lontano dalla cocaina. La ragazza, però, dovrà fare i conti con la presenza sempre più pressante di Lara, la quale farà di tutto per raggiungere i suoi scopi. Martinelli, difatti, cercherà di fare pressioni sulla giovane Petrone, affinché questa parli dell'incidente in cui furono coinvolti lei e il padre.

In questo modo, Lara potrebbe carpire informazioni più dettagliate riguardo la colpevolezza di Chiara, per poi utilizzarle a vantaggio suo e di Ferri per ricattarla e manipolarla. Gli spoiler sono criptici, e non anticipano se la giovane Petrone cadrà nella trappola della donna. Tuttavia, considerando che la ragazza si fidi di Martinelli e la consideri sua amica, non sarebbe da escludere che le confidi il suo coinvolgimento nell'incidente che ha causato la morte del padre.

Bianca tenta di rubare il cellulare di Viola

La puntata di Upas del 13 aprile proseguirà con la narrazione delle vicende che coinvolgono Bianca. La ragazzina, coinvolta in una web challenge, sarà sempre più fuori controllo e soggiogata dal game master che le impone le sfide. Questa volta la piccola Boschi dovrà rubare il cellulare di Viola, che nel frattempo è diventata la sua nuova insegnante di italiano.

Dopo un primo tentativo, fallito, Bianca proverà nuovamente a portare a termine la sfida assegnatale.

Upas, puntata 13 aprile: Riccardo Crovi attratto da Virginia

Le anticipazioni della puntata di Upas del 13 aprile preannunciano che sarà dato spazio anche alle vicende che vedono coinvolta la coppia formata da Rossella e Riccardo. Crovi, dopo un momento di vicinanza con Virginia, forse per marcare la distanza con quest'ultima, prenderà una decisione importante per quanto riguarda il suo rapporto con la giovane Graziani