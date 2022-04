Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 6 maggio svelano nuovi colpi di scena.

Michele guarderà, con sempre maggiore sospetto, il rapporto fra sua figlia e Crovi. Saviani, nello specifico, sembrerà non nutrire molta fiducia in Riccardo, reputandolo non realmente innamorato di Rossella. Quest'ultima, intanto, sotto consiglio di Nunzio, cercherà di accorciare le distanze fra lei e il fidanzato. La storia fra Riccardo e Virginia, però, prenderà una piega inaspettata, lasciando presagire nulla di buono per la giovane Graziani.

Marina, al contempo, pur sforzandosi di nasconderlo, non riuscirà a tenere a bada la propria attrazione per Roberto. Infine Guido farà fatica a convivere con il segreto riguardo al dottor Sarti.

Upas, spoiler 6 maggio: Crovi non ispira fiducia a Michele

Nel corso della puntata di Upas del 6 maggio sarà dato ampio spazio alle vicende del triangolo amoroso, formato da Rossella, Riccardo e Virginia. La giovane Graziani cercherà di riavvicinarsi a Crovi, dopo l'allontanamento dovuto alla questione dell'aggressione di Stefano.

Michele, intanto, sembrerà piuttosto preoccupato per la vita sentimentale della figlia, poiché non sembrerà vedere di buon occhio il suo rapporto con Riccardo. Ciò che perplime Saviani è il coinvolgimento che il giovane medico sembra ancora avere nei confronti della ex moglie.

Stando alle anticipazioni, le vicende fra Crovi e Virginia avranno dei risvolti davvero inaspettati.

Anticipazioni 6/5: Marina attratta da Roberto

Le anticipazioni della puntata di Upas che sarà trasmessa venerdì 6 maggio preannunciano che la relazione fra Roberto e Marina, pur sembrando definitivamente finita, riserverà delle sorprese.

La donna, infatti, pur cercando di mantenere le distanze, non riuscirà a non provare qualcosa per il suo storico compagno, che a sua volta pare essere ancora innamorato di lei. La vicinanza fra Ferri e Giordano finirà per esacerbare le ire di Lara, illusasi di avere l'uomo tutto per sé.

Upas, episodio del 6 maggio: Guido fa fatica a mantenere il segreto su Sarti

Nel corso dell'episodio di Upas del 6 maggio si tornerà a parlare del presunto tradimento del dottor Sarti ai danni di Cerruti. Guido, dopo aver assistito a un momento di vicinanza fra il medico e un'infermiera, farà fatica a tacere.

Il vigile, tuttavia, preferirà non immischiarsi in questa faccenda. Mariella, intanto, inconsapevole del disagio del consorte, organizzerà una vacanza in compagnia di Sarti e Salvatore. Del Bue, nell'apprendere tale notizia, non riuscirà a nascondere l'imbarazzo, soprattutto a causa di ciò che ha visto.