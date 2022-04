Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai Tre. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas in onda dall'11 al 15 aprile svelano nuovi colpi di scena. Chiara continuerà a vivere una condizione di forte stress, a causa delle pressioni di Roberto. Nunzio, intanto, cercherà in tutti i modi di tenere la ragazza lontana dalla cocaina. Lara non si darà per vinta, volendo raggiungere il suo scopo, riprenderà l'argomento dell'incidente di Petrone. La donna spererebbe che la giovane le confessi di essere lei la responsabile della morte del padre.

Tuttavia, ben presto, Chiara dovrà fare i conti con un'amara scoperta su Lara. Questo le consentirà di aprire gli occhi su colei che riteneva essere una sua amica, anche se potrebbe essere tardi.

Upas, spoiler al 15 aprile: Nunzio cerca di aiutare Chiara

Nel corso delle puntate di Upas in onda dall'11 al 15 aprile si vedrà Chiara ancora una volta stremata dalla situazione in cui, suo malgrado, si trova coinvolta. La ragazza dovrà cercare di tener testa a Ferri per quanto concerne la vendita dell'Hotel Orizzonti, la prima struttura alberghiera di Petrone, a cui il compianto padre era molto legato. Nunzio, intanto, comprendendo lo stato d'animo della fidanzata, cercherà di aiutarla ad affrontare i problemi, senza che faccia ricorso all'uso di sostanze stupefacenti.

Upas, anticipazioni 11-15 aprile: Lara spinge Chiara a parlare dell'incidente

Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione di Upas che va dall'11 al 15 aprile preannunciano che Lara metterà in atto una nuova strategia per circuire la giovane Petrone. La donna vorrebbe che Chiara le confidasse apertamente di essere la responsabile della morte del padre, in modo da poterla ricattare.

Pertanto, tornerà nuovamente sull'argomento, con la speranza che la ragazza sputi il rospo. Tuttavia, occorre sottolineare che gli spoiler sono criptici, e non anticipano se Chiara cadrà o meno nella trappola tesale dalla Martinelli. Ben presto, però, la giovane ereditiera si renderà conto che Lara non è la persona che lei credeva, ed è ben lontana dalla figura amichevole e rassicurante che le aveva mostrato.

Upas, episodi fino al 15/4: Lara e Roberto ricattano Chiara

La trama degli episodi di Upas che andranno in onda dall'11 al 15 aprile rivelerà diverse sorprese, soprattutto per quanto concerne le vicende che vedono protagonista Chiara. La ragazza, difatti, dopo aver scoperto la vera natura della Martinelli, cercherà di mettersi in guardia anche da quest'ultima. Tuttavia potrebbe essere troppo tardi, dato che Lara e Roberto passeranno all'attacco, avanzando un subdolo ricatto alla loro preda. A questo punto, la giovane si troverà con le spalle al muro, costretta a cedere ai sotterfugi dei due strateghi.