Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 25 al 29 aprile saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Marina, decisa ad aiutare Chiara, riuscirà a scongiurare in extremis la vendita dell'albergo Petrone, avendo la meglio su Ferri. Arriveranno a Napoli Espedito e i suoi figli, che metteranno a dura prova il neo nato rapporto tra Samuel e Speranza. Rossella verrà a conoscenza di un segreto legato a Riccardo e la sua situazione amorosa rischierà di compromettere il suo operato in ospedale.

Raffaele, stanco della continua assenza di Ornella, finirà per avvicinarsi troppo a Elvira.

Lo scontro tra i fratelli Crovi

Arriverà il momento dello scontro tra Riccardo e Stefano. La loro discussione violenta finirà per avere delle ripercussioni anche in corsia. Per questo motivo Ornella sarà costretta a intervenire per mettere fine alla loro lite in ospedale e per risolvere i problemi lavorativi creati da Rossella, anche lei sotto pressione a causa delle tensioni del suo compagno legate al rapporto con la sua ex moglie. Gli impegni lavorativi di Ornella finiranno per tenerla sempre più lontano da casa e dai suoi affetti. Per Samuel e Speranza arriverà il momento della loro prima volta, ma un ulteriore imprevisto finirà per sconvolgere i loro piani.

Il distacco tra Raffaele e Ornella

Raffaele, stanco della piega che sta prendendo il suo rapporto con la dottoressa Bruni, comincerà a porsi delle domande sui suoi sentimenti. Intanto Rossella scoprirà un segreto legato a Riccardo, che la sconvolgerà parecchio. Marina invece, complice l'assenza di Fabrizio, si dedicherà anima e corpo ad aiutare Chiara e Nunzio, in difficoltà a causa delle continue pressioni di Ferri.

Roberto a sua volta, nonostante il clima burrascoso con Marina, comincerà a sentirne la mancanza. Per Speranza arriverà il momento di affrontare la presenza ingombrante di suo padre Espedito. La ragazza cercherà di sfuggire alle sue pressioni, ignara del fatto che l'uomo si aia presentato a Napoli in compagnia dei suoi fratelli.

Per Lara e Roberto arriverà il momento dei festeggiamenti per la vendita dell'albergo dei Petrone, Chiara invece, assalita dai sensi di colpa, deciderà di raccontare la verità su quanto accaduto la sera dell'incidente che causò la morte di suo padre. Per Rossella arriverà il momento di dover gestire ulteriori preoccupazioni. Voci di corridoio, infatti, racconteranno di un presunto flirt tra Riccardo e Virginia e lei farà fatica a non credergli. La crisi in casa Giordano diventerà sempre più profonda. Ornella e Raffaele infatti appariranno sempre più distanti e incapaci di comunicare.

La decisione di Chiara

Chiara, decisa a liberarsi dai sensi di colpa, deciderà di raccontare tutta la verità a Nunzio.

Marina invece, vogliosa di proteggere la giovane Petrone dalle grinfie di Ferri, si preparerà ad affrontare Roberto per scongiurare la vendita dell'albergo della famiglia Petrone. Viola, preoccupata per la piega che sta prendendo il rapporto tra sua madre e Raffaele, deciderà di mediare tra i due, ma il suo tentativo di riconciliazione finirà per produrre l'effetto contrario, complicando ancor di più la situazione.

La vittoria di Marina

Giordano riuscirà a mettere Roberto con le spalle al muro e a evitare che l'albergo dei Petrone venga venduto contro la volontà di Chiara. Il rapporto tra Raffaele ed Elvira comincerà a prendere una piega del tutto inaspettata, i due si ritroveranno sempre più vicini causando una situazione di imbarazzo per l'uomo, legato sentimentalmente a Ornella. Renato, invece, cercherà di sfruttare la sua amicizia con Giuditta a suo favore, ma ben presto le sue mosse avranno degli esiti del tutto inaspettati.