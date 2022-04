Le cose non si metteranno affatto bene per Roberto e Lara. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 25 al 29 aprile, rivelano, infatti, che i due dovranno fare i conti con una sconfitta su tutta la linea. Una volta ripresa, Chiara deciderà di autodenunciarsi nonostante il parere contrario di Nunzio, vanificando così il ricatto dei due complici. Va detto che questi ultimi avranno ancora in mano un contratto firmato, tuttavia Ferri sembrerà essere pronto ad arrendersi. Attenzione a Lara però perché, a quanto pare, la donna si giocherà un'altra carta rivolgendosi a qualcuno di ignoto che si era tirato fuori dai giochi.

Un posto al sole anticipazioni dal 25 al 29 aprile: Marina ospita Chiara a casa sua

Dopo aver rischiato di morire per overdose di cocaina, Chiara (Alessandra Masi) riuscirà a riprendersi e potrà, inoltre, contare sull'affetto e il supporto di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Marina (Nina Soldano). Il ragazzo le proporrà di trasferirsi alla Terrazza in modo da non restare più da sola. La giovane Petrone non sembrerà propriamente entusiasta all'idea, ma fortunatamente interverrà Marina che si offrirà di ospitarla, in casa propria, una volta uscita dall'ospedale. Insomma tutto sembrerà rimettersi a posto anche se resterà ancora da chiudere la questione con Lara e Roberto.

Un posto al sole, trame 25-29 aprile: Chiara decide di dire la verità

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) avranno ancora nelle mani un contratto firmato e, a quanto pare, saranno decisi a utilizzarlo. I due infatti si prepareranno a festeggiare la vendita dello storico albergo del gruppo Petrone, ma qualcosa andrà in modo diverso da quanto previsto, mandando definitivamente a monte i loro piani.

Chiara deciderà, infatti, di liberarsi del peso che opprime la sua coscienza confessando alla polizia che era lei alla guida dell'auto il giorno dell'incidente. Nunzio però intimorito dalla conseguenze, almeno inizialmente, non sembrerà apprezzare il nobile intento della ragazza. In ogni caso la giovane Petrone andrà fino in fondo e questo oltre ad alleggerire la sua coscienza, la libererà anche dal giogo del ricatto di Roberto e Lara.

Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 aprile: un alleato per Lara

Nel frattempo, Marina rivelerà personalmente a Ferri che i suoi piani sono andati in fumo, l'uomo non potrà che ammettere la sconfitta, ma la questione potrebbe non essere finita. Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas, rivelano, infatti, che Lara Martinelli, seccata dagli ultimi eventi, deciderà di far rientrare nei giochi qualcuno che al momento sembrava esserne uscito. Ma chi potrebbe mai essere questo misterioso personaggio? E he peso avrà sulle prossime vicende? Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.