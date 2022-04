Antonio Zequila è stato il primo eliminato dall'Isola dei Famosi 2022, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. L'attore campano, che non era presente in studio nella puntata del 7 aprile, ha raccontato alcuni aneddoti su Jeremias Rodriguez in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

In particolare, Zequila ha sostenuto che l'argentino avrebbe avuto un comportamento poco rispettoso verso il padre Gustavo, arrivando persino a farlo piangere e avrebbe minacciato di voler abbandonare il programma Mediaset, infierendo contro gli autori e la produzione.

Stando a quanto riferito dall'ex naufrago, Jeremias avrebbe preteso di chiamare il suo avvocato o la sorella maggiore Belen Rodriguez.

Le dichiarazioni di Antonio Zequila su Jeremias Rodriguez

"Stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto 'stai zitto' al padre. Gustavo è uscito fuori in lacrime", ha esordito così Antonio Zequila, raccontando un episodio negativo su Jeremias Rodriguez all'Isola dei famosi 2022. "Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre", ha poi continuato l'attore campano, esprimendo molta delusione riguardante il comportamento poco educato del giovane sudamericano nei confronti di papà Gustavo Rodriguez.

"Ha inveito contro la produzione e gli autori.

Voleva abbandonare il gioco, chiamare la sorella, poi l'avvocato", ha inoltre aggiunto Zequila riguardo alle presunte continue lamentele di Jeremias nei confronti del reality di Canale 5. "Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare", ha infine chiosato l'ex naufrago classe 1964 sul fratello della showgirl Belen Rodriguez sbarcato in Honduras.

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Zequila, pare che Jeremias abbia avuto la pretesa di dire agli autori quali scene da mandare in onda e quali tagliare.

Jeremias Rodriguez fa infuriare Alvin all'Isola dei famosi 2022

Nel corso della puntata di giovedì 7 aprile 2022 dell'Isola dei famosi, i naufraghi dovevano affrontare una prova leader: rimanere sospesi e in equilibrio per non cadere nel fango.

A quel punto, Jeremias Rodriguez è intervenuto per accusare la compagna d'avventura Floriana Secondi di non svolgere correttamente il gioco e Alvin di non saper controllare bene. L'inviato ha poi perso le staffe dichiarando: "Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c'è sempre qualcosa contro di te apparentemente, com'è possibile?".

Infine, Alvin ha spiegato che può capitare a tutti di sbagliare, ma in quel caso, non era stato commesso alcun tipo di errore durante la prova.